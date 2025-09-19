Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремел взрыв
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:22 19.09.2025 (обновлено: 01:42 19.09.2025)
В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 19.09.2025
В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремели взрывы, передает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 19.09.2025
специальная военная операция на украине
киев
в мире
украина
взрыв
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, передает украинский телеканал "Общественное" в Telegram."В Киеве слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.Вскоре после этого местные СМИ сообщили о еще таком инциденте.С 1:09 ночи в городе звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
киев
украина
киев, в мире, украина, взрыв
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина, Взрыв
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве после воздушной тревоги прогремел взрыв

Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, передает украинский телеканал "Общественное" в Telegram.
Киеве слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.
Вскоре после этого местные СМИ сообщили о еще таком инциденте.
С 1:09 ночи в городе звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
