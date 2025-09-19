https://ria.ru/20250919/vzryv-2042865020.html
В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремел взрыв - РИА Новости, 19.09.2025
В Киеве прогремел взрыв
В Киеве прогремели взрывы, передает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T01:22:00+03:00
2025-09-19T01:22:00+03:00
2025-09-19T01:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
в мире
украина
взрыв
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, передает украинский телеканал "Общественное" в Telegram."В Киеве слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.Вскоре после этого местные СМИ сообщили о еще таком инциденте.С 1:09 ночи в городе звучит воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250918/ukraina-2042610415.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f44ccdb08abfdff793e2f44092f48148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, украина, взрыв
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина, Взрыв