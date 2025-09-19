Рейтинг@Mail.ru
Правительство постановило определить контрольные цифры приема в вузы - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/vuzy-2043101037.html
Правительство постановило определить контрольные цифры приема в вузы
Правительство постановило определить контрольные цифры приема в вузы - РИА Новости, 19.09.2025
Правительство постановило определить контрольные цифры приема в вузы
Правительство постановило определять контрольные цифры приемы в вузы страны с учетом прогноза потребности экономики РФ в кадрах, следует из документа, который... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T22:47:00+03:00
2025-09-19T22:47:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149844/75/1498447529_0:181:3000:1869_1920x0_80_0_0_efe8cbf362812d6902b1f9d015569450.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство постановило определять контрольные цифры приемы в вузы страны с учетом прогноза потребности экономики РФ в кадрах, следует из документа, который опубликован на официальном интернет портале правовой информации. "Определение общего объема контрольных цифр приема по образовательным программам высшего образования осуществляется с учетом прогноза потребности экономики Российской Федерации в кадрах в соответствии с методикой определения и установления общего объема контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования", - говорится в документе. Уточняется, что контрольные цифры приема устанавливаются с учетом потребностей работодателей в кадрах с высшим образованием во взаимодействии с государственными службами занятости. Соответствующее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что в рамках приемной кампании 2025 года вузы страны закрыли почти 100% выделенных мест, в университеты поступило 904 тысячи человек.
https://ria.ru/20250916/rossiya-2042072348.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149844/75/1498447529_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_88836b51a1361c36c9a9b474e5d7fec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валерий фальков, правительство рф
Общество, Россия, Валерий Фальков, Правительство РФ
Правительство постановило определить контрольные цифры приема в вузы

Правительство постановило определить цифры приема в вузы с учетом экономики

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Студенты во время занятий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство постановило определять контрольные цифры приемы в вузы страны с учетом прогноза потребности экономики РФ в кадрах, следует из документа, который опубликован на официальном интернет портале правовой информации.
«
"Определение общего объема контрольных цифр приема по образовательным программам высшего образования осуществляется с учетом прогноза потребности экономики Российской Федерации в кадрах в соответствии с методикой определения и установления общего объема контрольных цифр приема на обучение по образовательным программам высшего образования", - говорится в документе.
Уточняется, что контрольные цифры приема устанавливаются с учетом потребностей работодателей в кадрах с высшим образованием во взаимодействии с государственными службами занятости.
Соответствующее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что в рамках приемной кампании 2025 года вузы страны закрыли почти 100% выделенных мест, в университеты поступило 904 тысячи человек.
Студентка Национального исследовательского технологического университета МИСИС во время начала учебного года - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
К созданию в России суверенной вузовской модели: первые итоги
16 сентября, 08:00
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала