https://ria.ru/20250919/vuchich-2042930080.html

Вучич рассказал, сколько людей вышло в поддержку арестованного студента

Вучич рассказал, сколько людей вышло в поддержку арестованного студента - РИА Новости, 19.09.2025

Вучич рассказал, сколько людей вышло в поддержку арестованного студента

Акции в поддержку протестующего студента Богдана Йовичича, объявившего голодовку после месяца ареста, собрали в ночь на пятницу немногим более 3,1 тысячи... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T11:25:00+03:00

2025-09-19T11:25:00+03:00

2025-09-19T11:44:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

александр вучич

патриарх сербский порфирий

сербская прогрессивная партия (спп)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg

БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. Акции в поддержку протестующего студента Богдана Йовичича, объявившего голодовку после месяца ареста, собрали в ночь на пятницу немногим более 3,1 тысячи человек в Сербии, заявил президент Александр Вучич. Двадцатилетний студент факультета технических наук Нови-Садского университета был задержан в ходе беспорядков в своем городе в ночь на 15 августа и помещен под арест по подозрению в насильственном поведении на массовом собрании. В середине сентября суд продлил арест еще на месяц, после чего он объявил голодовку, о чем в соцсетях сообщил его адвокат. "Во всей Сербии их сегодня ночью собралось 3 150... Он был настолько "мудрым", что носил вешалку, которой разбивал помещения по городу! Так полиция смогла его опознать. Нет сомнений в том, что каждый гражданин должен был осудить этот поступок", - заявил Вучич в эфире Blic TV. Студенты и сторонники оппозиции собрали вечером в четверг единомышленников на акцию "Порви цепи" в нескольких городах страны. В Белграде, Нови-Саде, Нише и Чачаке прошли шествия с требованием выпустить Йовичича на свободу, как и задержанных ранее участников беспорядков у офиса правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в Нови-Саде. МВД Сербии сообщило вечером в четверг об инциденте во время шествия в Белграде, когда автомобиль съемочной группы телеканала N1 столкнулся с мотоциклом дорожной полиции, причем полицейский получил травмы ноги. В городе Ниш протестующие забросали яйцами офис "Движения за народ и государство", видео разместили в соцсетях. По мнению демонстрантов, движение напрямую связано с правящей СПП. В соцсетях студенты призвали к продолжению протестных акций в пятницу, особенно в Нови-Саде, где ожидается рассмотрение судом запроса адвокатов арестованного студента на его освобождение. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обвинения по делу выдвинуты против 13 человек, включая бывшего министра строительства и инфраструктуры Горана Весич. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

https://ria.ru/20250916/maydan-2042180272.html

https://ria.ru/20250913/vuchich-2041742550.html

https://ria.ru/20250918/serbiya-2042719283.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, белград (город), александр вучич, патриарх сербский порфирий, сербская прогрессивная партия (спп)