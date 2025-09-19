https://ria.ru/20250919/vsu-2043086118.html

В Белгородской области при целенаправленном ударе ВСУ погиб мужчина

В Белгородской области при целенаправленном ударе ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 19.09.2025

В Белгородской области при целенаправленном ударе ВСУ погиб мужчина

Водитель погиб в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 19.09.2025

БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Водитель погиб в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Тяжелые новости из Краснояружского района. На окраине села Отрадовка в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю погиб водитель. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.

