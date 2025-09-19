Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при целенаправленном ударе ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:39 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/vsu-2043086118.html
В Белгородской области при целенаправленном ударе ВСУ погиб мужчина
В Белгородской области при целенаправленном ударе ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 19.09.2025
В Белгородской области при целенаправленном ударе ВСУ погиб мужчина
Водитель погиб в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T20:39:00+03:00
2025-09-19T20:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718037_0:152:3216:1961_1920x0_80_0_0_a0928a199319057b51621d0416777366.jpg
БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Водитель погиб в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Тяжелые новости из Краснояружского района. На окраине села Отрадовка в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю погиб водитель. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
https://ria.ru/20250919/vsu-2043006305.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718037_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_db2b66e3fbadb527edfb606e37ca7885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
В Белгородской области при целенаправленном ударе ВСУ погиб мужчина

В Белгородской области при ударе ВСУ по грузовику погиб водитель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Водитель погиб в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Тяжелые новости из Краснояружского района. На окраине села Отрадовка в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю погиб водитель. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор выразил слова соболезнования родным и близким погибшего.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ВСУ замалчивают наступающую катастрофу, заявили в Раде
Вчера, 15:56
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала