В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 19.09.2025
В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина
В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 19.09.2025
В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина
Мужчина получил осколочное ранение в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Хомутовском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 19.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
украина
КУРСК, 19 сен - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Хомутовском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщал, что украинский дрон атаковал мотоциклиста в курском Хомутовском районе, мужчина скончался, еще один пострадавший был ранен в соседнем селе в результате атаки на автомобиль, у него травматическая ампутация нижней конечности. "Еще одна атака по Хомутовскому району. Вражеский дрон атаковал автомобиль на въезде в поселок Хомутовка. В результате удара осколочное ранение получил мужчина", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он уточнил, что на месте мужчине оказана медицинская помощь. "В ближайшее время пострадавшего доставят в больницу. Желаю скорейшего выздоровления! Из-за атаки также произошло возгорание автомобиля, он был потушен собственными силами", - добавил он.
курская область
украина
происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина

Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ по автомобилю в курском Хомутовском районе

© РИА Новости / Павел Лисицын
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
КУРСК, 19 сен - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Хомутовском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн сообщал, что украинский дрон атаковал мотоциклиста в курском Хомутовском районе, мужчина скончался, еще один пострадавший был ранен в соседнем селе в результате атаки на автомобиль, у него травматическая ампутация нижней конечности.
«

"Еще одна атака по Хомутовскому району. Вражеский дрон атаковал автомобиль на въезде в поселок Хомутовка. В результате удара осколочное ранение получил мужчина", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте мужчине оказана медицинская помощь.
"В ближайшее время пострадавшего доставят в больницу. Желаю скорейшего выздоровления! Из-за атаки также произошло возгорание автомобиля, он был потушен собственными силами", - добавил он.
Специальная военная операция на Украине
 
 
