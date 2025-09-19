https://ria.ru/20250919/vsu-2043007050.html
В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина
В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 19.09.2025
В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина
Мужчина получил осколочное ранение в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Хомутовском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:59:00+03:00
2025-09-19T15:59:00+03:00
2025-09-19T15:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
КУРСК, 19 сен - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Хомутовском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщал, что украинский дрон атаковал мотоциклиста в курском Хомутовском районе, мужчина скончался, еще один пострадавший был ранен в соседнем селе в результате атаки на автомобиль, у него травматическая ампутация нижней конечности. "Еще одна атака по Хомутовскому району. Вражеский дрон атаковал автомобиль на въезде в поселок Хомутовка. В результате удара осколочное ранение получил мужчина", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он уточнил, что на месте мужчине оказана медицинская помощь. "В ближайшее время пострадавшего доставят в больницу. Желаю скорейшего выздоровления! Из-за атаки также произошло возгорание автомобиля, он был потушен собственными силами", - добавил он.
https://ria.ru/20250915/evropa-2041847597.html
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Украина
В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина
Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ по автомобилю в курском Хомутовском районе