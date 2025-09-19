https://ria.ru/20250919/vsu-2043007050.html

В Курской области при атаке дрона пострадал мужчина

КУРСК, 19 сен - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю в курском Хомутовском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщал, что украинский дрон атаковал мотоциклиста в курском Хомутовском районе, мужчина скончался, еще один пострадавший был ранен в соседнем селе в результате атаки на автомобиль, у него травматическая ампутация нижней конечности. "Еще одна атака по Хомутовскому району. Вражеский дрон атаковал автомобиль на въезде в поселок Хомутовка. В результате удара осколочное ранение получил мужчина", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Он уточнил, что на месте мужчине оказана медицинская помощь. "В ближайшее время пострадавшего доставят в больницу. Желаю скорейшего выздоровления! Из-за атаки также произошло возгорание автомобиля, он был потушен собственными силами", - добавил он.

происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, украина