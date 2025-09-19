https://ria.ru/20250919/vsu-2042976689.html

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Американский наемник Дэвид Райан О'Лири*, воевавший на стороне ВСУ, указал на низкое качество возводимых на Украине укреплений. В августе Генеральная прокуратура РФ сообщила, что российский суд заочно приговорил к 28 годам заключения со штрафом 1,6 миллиона рублей американского наемника Дэвида Райана О'Лири* за участие во вторжении в Курскую область. "Никаких естественных укрытый, никакой маскировки, никакой возможности обеспечить подкрепление, ноль чертовых мозгов задействовано при строительстве", - прокомментировал О'Лири* в соцсети Х опубликованные фотографии опорных пунктов, сооруженных 47-й отдельной инженерной бригадой ВСУ. Также боевик возмутился тем, что ВСУ совершают одни и те же ошибки при возведении укреплений. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

