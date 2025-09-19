Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север" - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 19.09.2025 (обновлено: 12:21 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/vsu-2042949540.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север" - РИА Новости, 19.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
Киев за неделю потерял до 1250 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:13:00+03:00
2025-09-19T12:21:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
киев
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcddb6627ea667a2966bf05378dbed40.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Киев за неделю потерял до 1250 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 1250 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 42 склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
киев
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369352_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5d13245ab32e434b8a75d46ada3ea6d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, сумская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев, Сумская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 1250 боевиков в зоне действия войск "Север"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Киев за неделю потерял до 1250 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 1250 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 42 склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КиевСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала