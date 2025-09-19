https://ria.ru/20250919/vsu-2042949540.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север" - РИА Новости, 19.09.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
Киев за неделю потерял до 1250 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:13:00+03:00
2025-09-19T12:13:00+03:00
2025-09-19T12:21:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
киев
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcddb6627ea667a2966bf05378dbed40.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Киев за неделю потерял до 1250 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 1250 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 42 склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
киев
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369352_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5d13245ab32e434b8a75d46ada3ea6d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, сумская область
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев, Сумская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли до 1250 боевиков в зоне действия войск "Север"