https://ria.ru/20250919/vsu-2042949540.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север" - РИА Новости, 19.09.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Север"

Киев за неделю потерял до 1250 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T12:13:00+03:00

2025-09-19T12:13:00+03:00

2025-09-19T12:21:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

киев

сумская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040369352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dcddb6627ea667a2966bf05378dbed40.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Киев за неделю потерял до 1250 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 1250 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, 50 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 42 склада боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, сумская область