https://ria.ru/20250919/vsu-2042941879.html
ВСУ сбрасывают с дронов невидимые для рентгена боеприпасы
ВСУ сбрасывают с дронов невидимые для рентгена боеприпасы - РИА Новости, 19.09.2025
ВСУ сбрасывают с дронов невидимые для рентгена боеприпасы
Боевики киевского режима сбрасывают с дронов боеприпасы, начиненные пластиковыми поражающими элементами, невидимыми для рентгеновских аппаратов, что осложняет... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T11:48:00+03:00
2025-09-19T11:48:00+03:00
2025-09-19T11:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
ГЕНИЧЕСК, 19 сен – РИА Новости. Боевики киевского режима сбрасывают с дронов боеприпасы, начиненные пластиковыми поражающими элементами, невидимыми для рентгеновских аппаратов, что осложняет работу военврачей, сообщил РИА Новости командир отдельного медицинского батальона группировки войск "Днепр" с позывным "Майкоп". В батальоне имеется аппарат КТ, с помощью которого медики выявляют пластиковые поражающие элементы и оказывают бойцам помощь. "У нас встречаются такие ранения, это связано скорее больше с кустарным производством ВСУ. Помимо каких-то металлических (поражающих - ред.) элементов, могут включать и пластиковые… Всякое может быть. С такими ранениями у нас люди поступают. И довольно опасно это. Чем опасно? Что металлические осколки, их видно в рентген, а данные элементы, они могут быть рентген негативные", - сказал РИА Новости военврач. По словам офицера, в его батальоне имеется компьютерный томограф (аппарат КТ), с помощью которого военные медики выявляют пластиковые поражающие элементы у раненых бойцов, и либо оказывают им помощь сами, либо с соответствующей сопроводительной информацией передают их на следующий этап, где их коллеги проводят полное лечение и восстановление бойца. Как правило, подобные поражающие элементы применяются противником с дронов. "Да, это чаще всего сбросы. И FPV-дроны, все правильно… Они их (пластиковые поражающие элементы - ред.) фиксируют может даже с помощью скотча, изоленты какой-то. Само взрывчатое вещество, а сверху обмотали вот этими элементами… Обматывают взрывчатое вещество пластиком, чтобы как бы затруднить работу медицинскому персоналу", - подчеркнул медик.
https://ria.ru/20250919/vsu-2042911224.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия
ВСУ сбрасывают с дронов невидимые для рентгена боеприпасы
ВСУ сбрасывают с дронов невидимые для рентгена пластиковые поражающие элементы
ГЕНИЧЕСК, 19 сен – РИА Новости. Боевики киевского режима сбрасывают с дронов боеприпасы, начиненные пластиковыми поражающими элементами, невидимыми для рентгеновских аппаратов, что осложняет работу военврачей, сообщил РИА Новости командир отдельного медицинского батальона группировки войск "Днепр" с позывным "Майкоп".
В батальоне имеется аппарат КТ, с помощью которого медики выявляют пластиковые поражающие элементы и оказывают бойцам помощь.
"У нас встречаются такие ранения, это связано скорее больше с кустарным производством ВСУ
. Помимо каких-то металлических (поражающих - ред.) элементов, могут включать и пластиковые… Всякое может быть. С такими ранениями у нас люди поступают. И довольно опасно это. Чем опасно? Что металлические осколки, их видно в рентген, а данные элементы, они могут быть рентген негативные", - сказал РИА Новости военврач.
По словам офицера, в его батальоне имеется компьютерный томограф (аппарат КТ), с помощью которого военные медики выявляют пластиковые поражающие элементы у раненых бойцов, и либо оказывают им помощь сами, либо с соответствующей сопроводительной информацией передают их на следующий этап, где их коллеги проводят полное лечение и восстановление бойца. Как правило, подобные поражающие элементы применяются противником с дронов.
"Да, это чаще всего сбросы. И FPV-дроны, все правильно… Они их (пластиковые поражающие элементы - ред.) фиксируют может даже с помощью скотча, изоленты какой-то. Само взрывчатое вещество, а сверху обмотали вот этими элементами… Обматывают взрывчатое вещество пластиком, чтобы как бы затруднить работу медицинскому персоналу", - подчеркнул медик.