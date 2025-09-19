Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сбрасывают с дронов невидимые для рентгена боеприпасы - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/vsu-2042941879.html
ВСУ сбрасывают с дронов невидимые для рентгена боеприпасы
ВСУ сбрасывают с дронов невидимые для рентгена боеприпасы - РИА Новости, 19.09.2025
ВСУ сбрасывают с дронов невидимые для рентгена боеприпасы
Боевики киевского режима сбрасывают с дронов боеприпасы, начиненные пластиковыми поражающими элементами, невидимыми для рентгеновских аппаратов, что осложняет... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T11:48:00+03:00
2025-09-19T11:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
ГЕНИЧЕСК, 19 сен – РИА Новости. Боевики киевского режима сбрасывают с дронов боеприпасы, начиненные пластиковыми поражающими элементами, невидимыми для рентгеновских аппаратов, что осложняет работу военврачей, сообщил РИА Новости командир отдельного медицинского батальона группировки войск "Днепр" с позывным "Майкоп". В батальоне имеется аппарат КТ, с помощью которого медики выявляют пластиковые поражающие элементы и оказывают бойцам помощь. "У нас встречаются такие ранения, это связано скорее больше с кустарным производством ВСУ. Помимо каких-то металлических (поражающих - ред.) элементов, могут включать и пластиковые… Всякое может быть. С такими ранениями у нас люди поступают. И довольно опасно это. Чем опасно? Что металлические осколки, их видно в рентген, а данные элементы, они могут быть рентген негативные", - сказал РИА Новости военврач. По словам офицера, в его батальоне имеется компьютерный томограф (аппарат КТ), с помощью которого военные медики выявляют пластиковые поражающие элементы у раненых бойцов, и либо оказывают им помощь сами, либо с соответствующей сопроводительной информацией передают их на следующий этап, где их коллеги проводят полное лечение и восстановление бойца. Как правило, подобные поражающие элементы применяются противником с дронов. "Да, это чаще всего сбросы. И FPV-дроны, все правильно… Они их (пластиковые поражающие элементы - ред.) фиксируют может даже с помощью скотча, изоленты какой-то. Само взрывчатое вещество, а сверху обмотали вот этими элементами… Обматывают взрывчатое вещество пластиком, чтобы как бы затруднить работу медицинскому персоналу", - подчеркнул медик.
https://ria.ru/20250919/vsu-2042911224.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия
ВСУ сбрасывают с дронов невидимые для рентгена боеприпасы

ВСУ сбрасывают с дронов невидимые для рентгена пластиковые поражающие элементы

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 19 сен – РИА Новости. Боевики киевского режима сбрасывают с дронов боеприпасы, начиненные пластиковыми поражающими элементами, невидимыми для рентгеновских аппаратов, что осложняет работу военврачей, сообщил РИА Новости командир отдельного медицинского батальона группировки войск "Днепр" с позывным "Майкоп".
В батальоне имеется аппарат КТ, с помощью которого медики выявляют пластиковые поражающие элементы и оказывают бойцам помощь.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Опытные части ВСУ бежали первыми из Серебрянского лесничества
Вчера, 10:20
"У нас встречаются такие ранения, это связано скорее больше с кустарным производством ВСУ. Помимо каких-то металлических (поражающих - ред.) элементов, могут включать и пластиковые… Всякое может быть. С такими ранениями у нас люди поступают. И довольно опасно это. Чем опасно? Что металлические осколки, их видно в рентген, а данные элементы, они могут быть рентген негативные", - сказал РИА Новости военврач.
По словам офицера, в его батальоне имеется компьютерный томограф (аппарат КТ), с помощью которого военные медики выявляют пластиковые поражающие элементы у раненых бойцов, и либо оказывают им помощь сами, либо с соответствующей сопроводительной информацией передают их на следующий этап, где их коллеги проводят полное лечение и восстановление бойца. Как правило, подобные поражающие элементы применяются противником с дронов.
"Да, это чаще всего сбросы. И FPV-дроны, все правильно… Они их (пластиковые поражающие элементы - ред.) фиксируют может даже с помощью скотча, изоленты какой-то. Само взрывчатое вещество, а сверху обмотали вот этими элементами… Обматывают взрывчатое вещество пластиком, чтобы как бы затруднить работу медицинскому персоналу", - подчеркнул медик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала