ВСУ сбрасывают с дронов невидимые для рентгена боеприпасы

ГЕНИЧЕСК, 19 сен – РИА Новости. Боевики киевского режима сбрасывают с дронов боеприпасы, начиненные пластиковыми поражающими элементами, невидимыми для рентгеновских аппаратов, что осложняет работу военврачей, сообщил РИА Новости командир отдельного медицинского батальона группировки войск "Днепр" с позывным "Майкоп". В батальоне имеется аппарат КТ, с помощью которого медики выявляют пластиковые поражающие элементы и оказывают бойцам помощь. "У нас встречаются такие ранения, это связано скорее больше с кустарным производством ВСУ. Помимо каких-то металлических (поражающих - ред.) элементов, могут включать и пластиковые… Всякое может быть. С такими ранениями у нас люди поступают. И довольно опасно это. Чем опасно? Что металлические осколки, их видно в рентген, а данные элементы, они могут быть рентген негативные", - сказал РИА Новости военврач. По словам офицера, в его батальоне имеется компьютерный томограф (аппарат КТ), с помощью которого военные медики выявляют пластиковые поражающие элементы у раненых бойцов, и либо оказывают им помощь сами, либо с соответствующей сопроводительной информацией передают их на следующий этап, где их коллеги проводят полное лечение и восстановление бойца. Как правило, подобные поражающие элементы применяются противником с дронов. "Да, это чаще всего сбросы. И FPV-дроны, все правильно… Они их (пластиковые поражающие элементы - ред.) фиксируют может даже с помощью скотча, изоленты какой-то. Само взрывчатое вещество, а сверху обмотали вот этими элементами… Обматывают взрывчатое вещество пластиком, чтобы как бы затруднить работу медицинскому персоналу", - подчеркнул медик.

