https://ria.ru/20250919/vsu-2042911224.html

Опытные части ВСУ бежали первыми из Серебрянского лесничества

Опытные части ВСУ бежали первыми из Серебрянского лесничества - РИА Новости, 19.09.2025

Опытные части ВСУ бежали первыми из Серебрянского лесничества

Опытные части ВСУ бежали первыми из Серебрянского лесничества в ЛНР, бросив на смерть мобилизованных ТЦК, рассказал корреспонденту РИА Новости разведчик... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T10:20:00+03:00

2025-09-19T10:20:00+03:00

2025-09-19T10:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

ямполь

валерий герасимов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg

ЛУГАНСК, 19 сен – РИА Новости. Опытные части ВСУ бежали первыми из Серебрянского лесничества в ЛНР, бросив на смерть мобилизованных ТЦК, рассказал корреспонденту РИА Новости разведчик группировки "Запад" с позывным "Юнг". Разведчики провели корреспондента РИА Новости по брошенным ВСУ позициям в Серебрянском лесничестве. Они представляли из себя три линии обороны. Первая была наиболее укрепленной: мины, два ряда колючей проволоки и крепкие блиндажи. ВС РФ прорвали их в результате наступления на широком участке фронта. Успех обеспечило взаимодействие подразделений, мощная артподготовка и точечная работа FPV-дронов перед штурмом пехотой. "Самые матерые у них позиции покинули первыми, оставив за собой тех, кто был брошен тцкшниками на произвол. Людей просто оставили на верную смерть", - рассказал корреспонденту РИА Новости "Юнг". С его слов, части, что находились там долгое время (53-я, 66-я, 63-я бригады), отступили первыми при прорыве российских сил. На второй линии обороны, хоть и менее укрепленной, устоять украинские военные не смогли. "Юнг" рассказал, что большинство пленных было из 119-й бригады теробороны ВСУ. Военные были слабо подготовлены и находились в лесах около 2-3 месяцев, не имея серьезного боевого опыта. "Карт у них нет при себе. Работают на удачу. Их (мобилизованных – ред.) завозят, говорят, что поменяют через неделю-две. Но никто не меняет", - рассказал "Юнг". В минувшую среду начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВС России вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества.

https://ria.ru/20250919/vsu-2042888995.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

ямполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, ямполь, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф