Опытные части ВСУ бежали первыми из Серебрянского лесничества
ЛУГАНСК, 19 сен – РИА Новости. Опытные части ВСУ бежали первыми из Серебрянского лесничества в ЛНР, бросив на смерть мобилизованных ТЦК, рассказал корреспонденту РИА Новости разведчик группировки "Запад" с позывным "Юнг". Разведчики провели корреспондента РИА Новости по брошенным ВСУ позициям в Серебрянском лесничестве. Они представляли из себя три линии обороны. Первая была наиболее укрепленной: мины, два ряда колючей проволоки и крепкие блиндажи. ВС РФ прорвали их в результате наступления на широком участке фронта. Успех обеспечило взаимодействие подразделений, мощная артподготовка и точечная работа FPV-дронов перед штурмом пехотой. "Самые матерые у них позиции покинули первыми, оставив за собой тех, кто был брошен тцкшниками на произвол. Людей просто оставили на верную смерть", - рассказал корреспонденту РИА Новости "Юнг". С его слов, части, что находились там долгое время (53-я, 66-я, 63-я бригады), отступили первыми при прорыве российских сил. На второй линии обороны, хоть и менее укрепленной, устоять украинские военные не смогли. "Юнг" рассказал, что большинство пленных было из 119-й бригады теробороны ВСУ. Военные были слабо подготовлены и находились в лесах около 2-3 месяцев, не имея серьезного боевого опыта. "Карт у них нет при себе. Работают на удачу. Их (мобилизованных – ред.) завозят, говорят, что поменяют через неделю-две. Но никто не меняет", - рассказал "Юнг". В минувшую среду начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВС России вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества.
