Опытные части ВСУ бежали первыми из Серебрянского лесничества
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 19.09.2025
Опытные части ВСУ бежали первыми из Серебрянского лесничества
ЛУГАНСК, 19 сен – РИА Новости. Опытные части ВСУ бежали первыми из Серебрянского лесничества в ЛНР, бросив на смерть мобилизованных ТЦК, рассказал корреспонденту РИА Новости разведчик группировки "Запад" с позывным "Юнг". Разведчики провели корреспондента РИА Новости по брошенным ВСУ позициям в Серебрянском лесничестве. Они представляли из себя три линии обороны. Первая была наиболее укрепленной: мины, два ряда колючей проволоки и крепкие блиндажи. ВС РФ прорвали их в результате наступления на широком участке фронта. Успех обеспечило взаимодействие подразделений, мощная артподготовка и точечная работа FPV-дронов перед штурмом пехотой. "Самые матерые у них позиции покинули первыми, оставив за собой тех, кто был брошен тцкшниками на произвол. Людей просто оставили на верную смерть", - рассказал корреспонденту РИА Новости "Юнг". С его слов, части, что находились там долгое время (53-я, 66-я, 63-я бригады), отступили первыми при прорыве российских сил. На второй линии обороны, хоть и менее укрепленной, устоять украинские военные не смогли. "Юнг" рассказал, что большинство пленных было из 119-й бригады теробороны ВСУ. Военные были слабо подготовлены и находились в лесах около 2-3 месяцев, не имея серьезного боевого опыта. "Карт у них нет при себе. Работают на удачу. Их (мобилизованных – ред.) завозят, говорят, что поменяют через неделю-две. Но никто не меняет", - рассказал "Юнг". В минувшую среду начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВС России вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества.
луганская народная республика, ямполь, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Ямполь, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
