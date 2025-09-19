https://ria.ru/20250919/vsu-2042879318.html

Беженка рассказала о жертвах провокации ВСУ в Яровой

Беженка рассказала о жертвах провокации ВСУ в Яровой - РИА Новости, 19.09.2025

Беженка рассказала о жертвах провокации ВСУ в Яровой

Жертвами провокации киевского режима в поселке Яровая Краснолиманского района ДНР стали не менее 25 мирных жителей, рассказала РИА Новости беженка из соседнего... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T06:08:00+03:00

2025-09-19T06:08:00+03:00

2025-09-19T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028303952_304:0:2883:1451_1920x0_80_0_0_2cc196fb5dd02b1086126882813351e2.jpg

ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Жертвами провокации киевского режима в поселке Яровая Краснолиманского района ДНР стали не менее 25 мирных жителей, рассказала РИА Новости беженка из соседнего села Ставки Елена Патока.Ранее она сообщила, что ВСУ устроили провокацию, собрав толпу в Яровой пенсионеров из нескольких сел якобы для получения пенсии, и нанесли прицельный удар по толпе. По словам Елены, информацию об ударе по пенсионерам в поселке она получила 15 сентября в ходе телефонного разговора с подругой, ставшей свидетельницей произошедшего, которая проживает в Яровой.На вопрос, сколько человек погибло от обстрела ВСУ, Елена ответила: "Она на тот момент сказала 25 человек".Источник РИА Новости в Минобороны 9 сентября назвал ложью заявление Владимира Зеленского о якобы нанесенном российскими военными ударе по поселку Яровая. По его словам, последний удар ВКС РФ в этом районе наносился ночью 7 сентября, но не по самому населённому пункту, а ближе к расположенной практически на линии боевого соприкосновения соседней Новосёловке. Кроме того, источник обратил внимание на скоординированность вброса Киевом ложной информации в информационное поле.

https://ria.ru/20250910/garantii-2040959709.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, происшествия