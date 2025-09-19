Рейтинг@Mail.ru
Беженка рассказала о жертвах провокации ВСУ в Яровой - РИА Новости, 19.09.2025
06:08 19.09.2025
Беженка рассказала о жертвах провокации ВСУ в Яровой
Жертвами провокации киевского режима в поселке Яровая Краснолиманского района ДНР стали не менее 25 мирных жителей, рассказала РИА Новости беженка из соседнего...
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Жертвами провокации киевского режима в поселке Яровая Краснолиманского района ДНР стали не менее 25 мирных жителей, рассказала РИА Новости беженка из соседнего села Ставки Елена Патока.Ранее она сообщила, что ВСУ устроили провокацию, собрав толпу в Яровой пенсионеров из нескольких сел якобы для получения пенсии, и нанесли прицельный удар по толпе. По словам Елены, информацию об ударе по пенсионерам в поселке она получила 15 сентября в ходе телефонного разговора с подругой, ставшей свидетельницей произошедшего, которая проживает в Яровой.На вопрос, сколько человек погибло от обстрела ВСУ, Елена ответила: "Она на тот момент сказала 25 человек".Источник РИА Новости в Минобороны 9 сентября назвал ложью заявление Владимира Зеленского о якобы нанесенном российскими военными ударе по поселку Яровая. По его словам, последний удар ВКС РФ в этом районе наносился ночью 7 сентября, но не по самому населённому пункту, а ближе к расположенной практически на линии боевого соприкосновения соседней Новосёловке. Кроме того, источник обратил внимание на скоординированность вброса Киевом ложной информации в информационное поле.
Беженка рассказала о жертвах провокации ВСУ в Яровой

Жертвами провокации ВСУ в Яровой стали не менее 25 мирных жителей

ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Жертвами провокации киевского режима в поселке Яровая Краснолиманского района ДНР стали не менее 25 мирных жителей, рассказала РИА Новости беженка из соседнего села Ставки Елена Патока.
Ранее она сообщила, что ВСУ устроили провокацию, собрав толпу в Яровой пенсионеров из нескольких сел якобы для получения пенсии, и нанесли прицельный удар по толпе. По словам Елены, информацию об ударе по пенсионерам в поселке она получила 15 сентября в ходе телефонного разговора с подругой, ставшей свидетельницей произошедшего, которая проживает в Яровой.
На вопрос, сколько человек погибло от обстрела ВСУ, Елена ответила: "Она на тот момент сказала 25 человек".
Источник РИА Новости в Минобороны 9 сентября назвал ложью заявление Владимира Зеленского о якобы нанесенном российскими военными ударе по поселку Яровая. По его словам, последний удар ВКС РФ в этом районе наносился ночью 7 сентября, но не по самому населённому пункту, а ближе к расположенной практически на линии боевого соприкосновения соседней Новосёловке. Кроме того, источник обратил внимание на скоординированность вброса Киевом ложной информации в информационное поле.
Специальная военная операция на Украине
 
 
