Беженка рассказала о провокации ВСУ в поселке Яровая
ВСУ нанесли удар по поселку в подконтрольной Киеву части ДНР
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Удар по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР был провокацией киевского режима, который для увеличения числа жертв среди гражданских вбросил информацию о раздаче пенсий, рассказала РИА Новости беженка из соседнего села Ставки Елена Патока.
Источник РИА Новости в Минобороны 9 сентября назвал ложью заявление Владимира Зеленского о якобы нанесенном российскими военными ударе по поселку Яровая. По его словам, последний удар ВКС РФ в этом районе наносился ночью 7 сентября, но не по самому населённому пункту, а ближе к расположенной практически на линии боевого соприкосновения соседней Новосёловке. Кроме того, источник обратил внимание на скоординированность вброса Киевом ложной информации в информационное поле.
"Устраивают засады". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО
17 сентября, 16:42
По словам Елены, информацию об ударе по пенсионерам в поселке она получила 15 сентября в ходе телефонного разговора со ставшей свидетельницей произошедшего подругой, которая проживает в Яровой.
«
"Перед этим взрывом было объявление в интернете, что приедет "Укрпочта" и привезет пенсию сел Дробышево, Яровая и Новоселка. Выдавать людям пенсию... именно в один день за целый месяц. Собралось много людей, и произошло происшествие. Люди слышат, откуда и что летит... Провокация была со стороны Украины", - сказала Патока.
По ее словам, пенсионеры собрались, так как не могут выезжать за выплатами в города, в частности из-за отсутствия личного транспорта. Помимо этого, людей заманивали возможностью приобрести дефицитные продукты: колбасу, сыр, хлеб и сигареты, добавила собеседница агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18