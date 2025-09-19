Рейтинг@Mail.ru
Беженка рассказала о провокации ВСУ в поселке Яровая - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:11 19.09.2025 (обновлено: 03:13 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/vsu-2042870273.html
Беженка рассказала о провокации ВСУ в поселке Яровая
Беженка рассказала о провокации ВСУ в поселке Яровая - РИА Новости, 19.09.2025
Беженка рассказала о провокации ВСУ в поселке Яровая
Удар по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР был провокацией киевского режима, который для увеличения числа жертв среди гражданских вбросил... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T03:11:00+03:00
2025-09-19T03:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
происшествия
владимир зеленский
укрпочта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848333066_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_11a58647444ab95b577df62e84c83de5.jpg
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Удар по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР был провокацией киевского режима, который для увеличения числа жертв среди гражданских вбросил информацию о раздаче пенсий, рассказала РИА Новости беженка из соседнего села Ставки Елена Патока.Источник РИА Новости в Минобороны 9 сентября назвал ложью заявление Владимира Зеленского о якобы нанесенном российскими военными ударе по поселку Яровая. По его словам, последний удар ВКС РФ в этом районе наносился ночью 7 сентября, но не по самому населённому пункту, а ближе к расположенной практически на линии боевого соприкосновения соседней Новосёловке. Кроме того, источник обратил внимание на скоординированность вброса Киевом ложной информации в информационное поле.По словам Елены, информацию об ударе по пенсионерам в поселке она получила 15 сентября в ходе телефонного разговора со ставшей свидетельницей произошедшего подругой, которая проживает в Яровой."Перед этим взрывом было объявление в интернете, что приедет "Укрпочта" и привезет пенсию сел Дробышево, Яровая и Новоселка. Выдавать людям пенсию... именно в один день за целый месяц. Собралось много людей, и произошло происшествие. Люди слышат, откуда и что летит... Провокация была со стороны Украины", - сказала Патока.По ее словам, пенсионеры собрались, так как не могут выезжать за выплатами в города, в частности из-за отсутствия личного транспорта. Помимо этого, людей заманивали возможностью приобрести дефицитные продукты: колбасу, сыр, хлеб и сигареты, добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250917/drony-2042526012.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848333066_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf8927291f5296e5478ad675bf829177.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины, происшествия, владимир зеленский, укрпочта
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Зеленский, Укрпочта
Беженка рассказала о провокации ВСУ в поселке Яровая

ВСУ нанесли удар по поселку в подконтрольной Киеву части ДНР

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы
Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные стреляют из американской 155-мм гаубицы . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Удар по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР был провокацией киевского режима, который для увеличения числа жертв среди гражданских вбросил информацию о раздаче пенсий, рассказала РИА Новости беженка из соседнего села Ставки Елена Патока.
Источник РИА Новости в Минобороны 9 сентября назвал ложью заявление Владимира Зеленского о якобы нанесенном российскими военными ударе по поселку Яровая. По его словам, последний удар ВКС РФ в этом районе наносился ночью 7 сентября, но не по самому населённому пункту, а ближе к расположенной практически на линии боевого соприкосновения соседней Новосёловке. Кроме того, источник обратил внимание на скоординированность вброса Киевом ложной информации в информационное поле.
На занятиях по управлению FPV-дронами - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
"Устраивают засады". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО
17 сентября, 16:42
По словам Елены, информацию об ударе по пенсионерам в поселке она получила 15 сентября в ходе телефонного разговора со ставшей свидетельницей произошедшего подругой, которая проживает в Яровой.
«
"Перед этим взрывом было объявление в интернете, что приедет "Укрпочта" и привезет пенсию сел Дробышево, Яровая и Новоселка. Выдавать людям пенсию... именно в один день за целый месяц. Собралось много людей, и произошло происшествие. Люди слышат, откуда и что летит... Провокация была со стороны Украины", - сказала Патока.
По ее словам, пенсионеры собрались, так как не могут выезжать за выплатами в города, в частности из-за отсутствия личного транспорта. Помимо этого, людей заманивали возможностью приобрести дефицитные продукты: колбасу, сыр, хлеб и сигареты, добавила собеседница агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы УкраиныПроисшествияВладимир ЗеленскийУкрпочта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала