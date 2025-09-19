https://ria.ru/20250919/vsu-2042870273.html

Беженка рассказала о провокации ВСУ в поселке Яровая

Беженка рассказала о провокации ВСУ в поселке Яровая

ДОНЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Удар по поселку Яровая в подконтрольной Киеву части ДНР был провокацией киевского режима, который для увеличения числа жертв среди гражданских вбросил информацию о раздаче пенсий, рассказала РИА Новости беженка из соседнего села Ставки Елена Патока.Источник РИА Новости в Минобороны 9 сентября назвал ложью заявление Владимира Зеленского о якобы нанесенном российскими военными ударе по поселку Яровая. По его словам, последний удар ВКС РФ в этом районе наносился ночью 7 сентября, но не по самому населённому пункту, а ближе к расположенной практически на линии боевого соприкосновения соседней Новосёловке. Кроме того, источник обратил внимание на скоординированность вброса Киевом ложной информации в информационное поле.По словам Елены, информацию об ударе по пенсионерам в поселке она получила 15 сентября в ходе телефонного разговора со ставшей свидетельницей произошедшего подругой, которая проживает в Яровой."Перед этим взрывом было объявление в интернете, что приедет "Укрпочта" и привезет пенсию сел Дробышево, Яровая и Новоселка. Выдавать людям пенсию... именно в один день за целый месяц. Собралось много людей, и произошло происшествие. Люди слышат, откуда и что летит... Провокация была со стороны Украины", - сказала Патока.По ее словам, пенсионеры собрались, так как не могут выезжать за выплатами в города, в частности из-за отсутствия личного транспорта. Помимо этого, людей заманивали возможностью приобрести дефицитные продукты: колбасу, сыр, хлеб и сигареты, добавила собеседница агентства.

