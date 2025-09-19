Рейтинг@Mail.ru
Представители Госдепа встретились с главой МИД Сирии - РИА Новости, 19.09.2025
23:16 19.09.2025
Представители Госдепа встретились с главой МИД Сирии
Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау провел встречу с министром иностранных дел Сирии Асадом аш-Шайбани, говорится в заявлении госдепартамента США. РИА Новости, 19.09.2025
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау провел встречу с министром иностранных дел Сирии Асадом аш-Шайбани, говорится в заявлении госдепартамента США. "Заместитель государственного секретаря Кристофер Ландау и специальный посланник по Сирии Томас Баррак встретились с министром иностранных дел Асаадом Хасаном аш-Шайбани, чтобы обсудить будущее Сирии, сирийско-израильские отношения, а также выполнение соглашения от 10 марта между сирийским правительством и Сирийскими демократическими силами", - говорится в заявлении. Стороны также обсудили вопросы борьбы с терроризмом и расширение экономического сотрудничества. Замгоссекретаря подчеркнул, что в результате снятия ряда ограничений в отношении Сирии страна получила возможность мирно развиваться. Ранее агентство Axios со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщало, что аш-Шайбани посетит Вашингтон для переговоров о полной отмене оставшихся санкций в отношении Сирии. По данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который всё ещё числится в санкционных списках ООН как террорист, на полях предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Представители Госдепа встретились с главой МИД Сирии

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау провел встречу с министром иностранных дел Сирии Асадом аш-Шайбани, говорится в заявлении госдепартамента США.
"Заместитель государственного секретаря Кристофер Ландау и специальный посланник по Сирии Томас Баррак встретились с министром иностранных дел Асаадом Хасаном аш-Шайбани, чтобы обсудить будущее Сирии, сирийско-израильские отношения, а также выполнение соглашения от 10 марта между сирийским правительством и Сирийскими демократическими силами", - говорится в заявлении.
Стороны также обсудили вопросы борьбы с терроризмом и расширение экономического сотрудничества. Замгоссекретаря подчеркнул, что в результате снятия ряда ограничений в отношении Сирии страна получила возможность мирно развиваться.
Ранее агентство Axios со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщало, что аш-Шайбани посетит Вашингтон для переговоров о полной отмене оставшихся санкций в отношении Сирии.
По данным телеканала CBS, президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который всё ещё числится в санкционных списках ООН как террорист, на полях предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
США приостановили действие санкций против Сирии
