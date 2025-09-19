https://ria.ru/20250919/vorobev-2043037288.html

Воробьев проверил ход строительства новой котельной в Солнечногорске

Воробьев проверил ход строительства новой котельной в Солнечногорске

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства блочно-модульной котельной в городском округе Солнечногорск, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В этом году в округе построят три блочно-модульных котельных (БМК), а также модернизируют четыре котельных и 44 километра теплосетей. Работы ведутся в рамках госпрограммы, а также концессии с "Газпром Теплоэнерго Московская область". "Сейчас в Солнечногорске мы проверяем перед отопительным сезоном котельные, теплоснабжение. Уже начались пробные топки. Каждый из объектов должен обеспечить нужное давление, нужную температуру в микрорайоне, который он обслуживает. Эта новая БМК в Поварово будет запущена через два месяца. Ее мощности рассчитаны на потенциальное расширение жилой застройки. Ну, а все сети и старая котельная, которая начнет здесь отопительный сезон, в полной готовности. Солнечногорск - сложная территория. Сейчас концессионер сделал достаточно большой объем работ по замене сетей и установке новый блочно-модульных котельных. И наша часть, областная, которая не входит в концессию, тоже предполагала серьезную модернизацию котельных и сетей. Все это позволит обеспечить стабильное теплоснабжение", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Новая автоматизированная БМК в Поварово мощностью 30 мегаватт (пять котлов), которую строят в рамках концессии, обеспечит теплом 57 многоквартирных домов, школу, детсад, больницу – порядка 6 тысяч местных жителей. На месте залит фундамент, куда уже установлена БМК. Сейчас ведется монтаж оборудования. Также в рамках концессии в этом году в округе построят еще две блочно-модульные котельные на улице Рабочая и в деревне Хметьево, а также уже модернизированы три участка теплосетей протяженностью четыре километра в Солнечногорске и деревне Ложки. Положительные изменения смогут почувствовать более 16 тысяч жителей. Кроме того, большой объем работ в округе ведется в рамках госпрограммы. Модернизируют четыре котельные в поселке Миронцево, деревне Лыткино, поселке Голубое, поселке Стекольный завод, а также почти 40 километров теплосетей в Солнечногорске (два участка), поселке Менделеево, поселке Выстрел (здесь работы уже завершены). Суммарно обновление инфраструктуры в рамках госпрограммы затронет почти 60 тысяч жителей – 384 МКД и ИЖС. Обеспечивать надежное теплоснабжение, отслеживая параметры подачи тепла, помогают датчики, которые устанавливают на котельных и центральных тепловых пунктах. В Солнечногорске уже работают на 33 котельных и пяти центральных тепловых пунктах - передают данные с объектов в единую информационную систему. Это помогает сокращать время выявления аварийных ситуаций, а значит – быстрее их устранять. Всего в регионе по госпрограмме в этом году ведется строительство и ремонт более 500 объектов теплоснабжения. Это котельные, центральные тепловые пункты, 332 километра теплосетей, которые суммарно обеспечивают теплом 3,7 миллиона жителей Подмосковья. Кроме того, в регионе реализуется девять концессионных соглашений (Солнечногорск, Воскресенск, Сергиев-Посад, Клин, Пушкинский и Серпухов). В 2025 году "Газпром Теплоэнерго Московская область" построит и капитально отремонтирует 65 теплоисточников и свыше 33 километров сетей. Воробьев добавил, что большая программа по теплу в Московской области реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента - котельная: большая, средняя и малая, второе – это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения. Ну и третий элемент – это распределительная сеть. Сам дом и все, что "подходит" к нему, должно быть готово.Работы по бесперебойному теплоснабжению соответствуют задачам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

