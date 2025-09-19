Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили три пункта дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 19.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 19.09.2025
Российские военные уничтожили три пункта дислокации ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили три пункта дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 19.09.2025
Российские военные уничтожили три пункта дислокации ВСУ в ДНР
Военнослужащие "Южной" группировки войск на константиновском направлении уничтожили три пункта временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ... РИА Новости, 19.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск на константиновском направлении уничтожили три пункта временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В жилой застройке населённого пункта Константиновка операторы беспилотников выявили три места размещения личного состава 28-й бригады противника. Для их поражения были задействованы расчёты РСЗО "Торнадо-С" с корректировкой огня беспилотниками", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что по результатам огневого удара выявленные цели были уничтожены вместе с находившимися там украинскими военнослужащими.
донецкая народная республика
константиновка
безопасность, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили три пункта дислокации ВСУ в ДНР

ВС России уничтожили три пункта дислокации 28-й бригады ВСУ в ДНР

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск на константиновском направлении уничтожили три пункта временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В жилой застройке населённого пункта Константиновка операторы беспилотников выявили три места размещения личного состава 28-й бригады противника. Для их поражения были задействованы расчёты РСЗО "Торнадо-С" с корректировкой огня беспилотниками", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что по результатам огневого удара выявленные цели были уничтожены вместе с находившимися там украинскими военнослужащими.
