Российские военные уничтожили три пункта дислокации ВСУ в ДНР

https://ria.ru/20250919/voennye-2042923214.html
2025-09-19T11:03:00+03:00
2025-09-19T11:03:00+03:00
2025-09-19T11:03:00+03:00
ДОНЕЦК, 19 сен — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск на константиновском направлении уничтожили три пункта временной дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В жилой застройке населённого пункта Константиновка операторы беспилотников выявили три места размещения личного состава 28-й бригады противника. Для их поражения были задействованы расчёты РСЗО "Торнадо-С" с корректировкой огня беспилотниками", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что по результатам огневого удара выявленные цели были уничтожены вместе с находившимися там украинскими военнослужащими.
