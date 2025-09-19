Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 19.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 19.09.2025 (обновлено: 09:10 19.09.2025)
ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 19.09.2025
ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении
Военнослужащие "Южной" группировки войск на Константиновском направлении в ДНР уничтожили два миномёта и самоходную артиллерийскую установку ВСУ, сообщили в...
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск на Константиновском направлении в ДНР уничтожили два миномёта и самоходную артиллерийскую установку ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В окрестностях населённого пункта Бересток операторы беспилотников выявили позиции противника. Переданные координаты позволили артиллеристам 238-й гвардейской бригады прицельным огнём из гаубиц “Мста-Б” уничтожить два миномёта калибра 120 мм", — говорится в сообщении. Там уточнили, что ещё одна цель была ликвидирована в лесном массиве под Константиновкой. "Операторы дронов обнаружили замаскированную позицию самоходной артиллерийской установки. Для её поражения был применён ударный FPV-дрон, в результате техника противника уничтожена", — отметили в Минобороны.
донецкая народная республика
константиновка
ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск на Константиновском направлении в ДНР уничтожили два миномёта и самоходную артиллерийскую установку ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"В окрестностях населённого пункта Бересток операторы беспилотников выявили позиции противника. Переданные координаты позволили артиллеристам 238-й гвардейской бригады прицельным огнём из гаубиц “Мста-Б” уничтожить два миномёта калибра 120 мм", — говорится в сообщении.
Там уточнили, что ещё одна цель была ликвидирована в лесном массиве под Константиновкой.
"Операторы дронов обнаружили замаскированную позицию самоходной артиллерийской установки. Для её поражения был применён ударный FPV-дрон, в результате техника противника уничтожена", — отметили в Минобороны.
