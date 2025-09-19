https://ria.ru/20250919/voennye-2042893562.html
ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении
ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 19.09.2025
ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении
Военнослужащие "Южной" группировки войск на Константиновском направлении в ДНР уничтожили два миномёта и самоходную артиллерийскую установку ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T09:09:00+03:00
2025-09-19T09:09:00+03:00
2025-09-19T09:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496444_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_0a23b35e033c30cd0e5d9d1d2237667c.jpg
ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск на Константиновском направлении в ДНР уничтожили два миномёта и самоходную артиллерийскую установку ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В окрестностях населённого пункта Бересток операторы беспилотников выявили позиции противника. Переданные координаты позволили артиллеристам 238-й гвардейской бригады прицельным огнём из гаубиц “Мста-Б” уничтожить два миномёта калибра 120 мм", — говорится в сообщении. Там уточнили, что ещё одна цель была ликвидирована в лесном массиве под Константиновкой. "Операторы дронов обнаружили замаскированную позицию самоходной артиллерийской установки. Для её поражения был применён ударный FPV-дрон, в результате техника противника уничтожена", — отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250919/vsu-2042888995.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496444_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_80c7a7fd277c968efb5650541fc50276.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении
На Константиновском направлении войска "Юга" уничтожили два миномета и САУ ВСУ