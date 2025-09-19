https://ria.ru/20250919/voennye-2042893562.html

ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении

ВС России уничтожили два миномета ВСУ на Константиновском направлении

ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск на Константиновском направлении в ДНР уничтожили два миномёта и самоходную артиллерийскую установку ВСУ, сообщили в Минобороны России. "В окрестностях населённого пункта Бересток операторы беспилотников выявили позиции противника. Переданные координаты позволили артиллеристам 238-й гвардейской бригады прицельным огнём из гаубиц “Мста-Б” уничтожить два миномёта калибра 120 мм", — говорится в сообщении. Там уточнили, что ещё одна цель была ликвидирована в лесном массиве под Константиновкой. "Операторы дронов обнаружили замаскированную позицию самоходной артиллерийской установки. Для её поражения был применён ударный FPV-дрон, в результате техника противника уничтожена", — отметили в Минобороны.

