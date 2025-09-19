https://ria.ru/20250919/vms-2043032947.html
СМИ: Индия и Кипр проведут совместные военные учения
СМИ: Индия и Кипр проведут совместные военные учения - РИА Новости, 19.09.2025
СМИ: Индия и Кипр проведут совместные военные учения
Военно-морские силы Индии и Кипра проведут совместные военные учения в Средиземном море, сообщила в пятницу газета "Филелефтерос". РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Военно-морские силы Индии и Кипра проведут совместные военные учения в Средиземном море, сообщила в пятницу газета "Филелефтерос". "Совместные учения PASSEX между ВМС Индии и Кипра запланированы на среду, 24 сентября, с целью повышения оперативного взаимодействия и морской безопасности в регионе", - говорится в материале. В рамках учений в Лимасол прибудет фрегат ВМС Индии "Триканд", который был построен на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. "Этот визит является частью углубления двустороннего оборонного сотрудничества после подписания соглашений во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на Кипр в июне", - сказано в материале.
