СМИ: Индия и Кипр проведут совместные военные учения

СМИ: Индия и Кипр проведут совместные военные учения - РИА Новости, 19.09.2025

СМИ: Индия и Кипр проведут совместные военные учения

19.09.2025 - Военно-морские силы Индии и Кипра проведут совместные военные учения в Средиземном море, сообщила в пятницу газета "Филелефтерос".

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Военно-морские силы Индии и Кипра проведут совместные военные учения в Средиземном море, сообщила в пятницу газета "Филелефтерос". "Совместные учения PASSEX между ВМС Индии и Кипра запланированы на среду, 24 сентября, с целью повышения оперативного взаимодействия и морской безопасности в регионе", - говорится в материале. В рамках учений в Лимасол прибудет фрегат ВМС Индии "Триканд", который был построен на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. "Этот визит является частью углубления двустороннего оборонного сотрудничества после подписания соглашений во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на Кипр в июне", - сказано в материале.

в мире, индия, кипр, средиземное море, нарендра моди