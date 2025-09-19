https://ria.ru/20250919/vklad-2043065406.html
Путин отметил вклад пермских предприятий в укрепление потенциала России
Путин отметил вклад пермских предприятий в укрепление потенциала России
Номенклатура пермских предприятий является серьезным вкладом в укрепление научного и производственного потенциала РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2025
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Номенклатура пермских предприятий является серьезным вкладом в укрепление научного и производственного потенциала РФ, заявил президент России Владимир Путин."Вся представленная сегодня номенклатура продукции пермских предприятий и их коопераций - это серьезный вклад не только в обороноспособность, но и в укрепление производственного и научного потенциала нашей страны", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
