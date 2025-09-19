Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил вклад пермских предприятий в укрепление потенциала России - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 19.09.2025 (обновлено: 18:50 19.09.2025)
https://ria.ru/20250919/vklad-2043065406.html
Путин отметил вклад пермских предприятий в укрепление потенциала России
Путин отметил вклад пермских предприятий в укрепление потенциала России - РИА Новости, 19.09.2025
Путин отметил вклад пермских предприятий в укрепление потенциала России
Номенклатура пермских предприятий является серьезным вкладом в укрепление научного и производственного потенциала РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T18:43:00+03:00
2025-09-19T18:50:00+03:00
россия
пермский край
владимир путин
мотовилихинские заводы
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043062187_0:212:3043:1924_1920x0_80_0_0_f5e04d75af601a0ee9e1b4d7dcbcf0e3.jpg
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Номенклатура пермских предприятий является серьезным вкладом в укрепление научного и производственного потенциала РФ, заявил президент России Владимир Путин."Вся представленная сегодня номенклатура продукции пермских предприятий и их коопераций - это серьезный вклад не только в обороноспособность, но и в укрепление производственного и научного потенциала нашей страны", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
https://ria.ru/20250919/putin-2043065982.html
россия
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043062187_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_b5bab3b1d07208aaa6e82da9f3586adc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пермский край, владимир путин, мотовилихинские заводы, безопасность
Россия, Пермский край, Владимир Путин, Мотовилихинские заводы, Безопасность
Путин отметил вклад пермских предприятий в укрепление потенциала России

Путин отметил вклад пермских предприятий в укрепление научного потенциала РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО "Мотовилихинские заводы" в Перми
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Номенклатура пермских предприятий является серьезным вкладом в укрепление научного и производственного потенциала РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Вся представленная сегодня номенклатура продукции пермских предприятий и их коопераций - это серьезный вклад не только в обороноспособность, но и в укрепление производственного и научного потенциала нашей страны", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии РФ.
Президент в пятницу в рамках рабочей поездки в Пермский край приехал на "Мотовилихинские заводы".
Владимир Путин во время осмотра территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Путин рассказал, когда вспоминают об оборонке
Вчера, 18:46
 
РоссияПермский крайВладимир ПутинМотовилихинские заводыБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала