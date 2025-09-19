Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
14:58 19.09.2025
Минобороны показало кадры боев за Муравку
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами боёв за Муравку в Донецкой Народной Республике и российскими военнослужащими с флагом РФ в освобождённом населённом пункте. О взятии Муравки под контроль подразделений российской группировки "Центр" ведомство сообщило в пятницу. На опубликованных кадрах видно, как российские бойцы уничтожают блиндажи и опорные пункты украинских войск. Также показана работа беспилотников. "Бойцы бригады "Неудержимые" провели смелую и профессиональную работу по освобождению населённого пункта Муравка от неонацистов. Благодаря нашей решительности и слаженным действиям, территория была освобождена от врага, что приблизило нас к выполнению задач специальной военной операции. В любом месте любая задача!", - говорят военнослужащие в видеоролике. Также показан российский боец, развернувший государственный флаг в Муравке.
Освобождение Муравки в ДНР
Видео об освобождении Муравки в ДНР публикует Минобороны России
россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами боёв за Муравку в Донецкой Народной Республике и российскими военнослужащими с флагом РФ в освобождённом населённом пункте.
О взятии Муравки под контроль подразделений российской группировки "Центр" ведомство сообщило в пятницу.
На опубликованных кадрах видно, как российские бойцы уничтожают блиндажи и опорные пункты украинских войск. Также показана работа беспилотников.
"Бойцы бригады "Неудержимые" провели смелую и профессиональную работу по освобождению населённого пункта Муравка от неонацистов. Благодаря нашей решительности и слаженным действиям, территория была освобождена от врага, что приблизило нас к выполнению задач специальной военной операции. В любом месте любая задача!", - говорят военнослужащие в видеоролике.
Также показан российский боец, развернувший государственный флаг в Муравке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
