Минобороны показало кадры боев за Муравку

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами боёв за Муравку в Донецкой Народной Республике и российскими военнослужащими с флагом РФ в освобождённом населённом пункте. О взятии Муравки под контроль подразделений российской группировки "Центр" ведомство сообщило в пятницу. На опубликованных кадрах видно, как российские бойцы уничтожают блиндажи и опорные пункты украинских войск. Также показана работа беспилотников. "Бойцы бригады "Неудержимые" провели смелую и профессиональную работу по освобождению населённого пункта Муравка от неонацистов. Благодаря нашей решительности и слаженным действиям, территория была освобождена от врага, что приблизило нас к выполнению задач специальной военной операции. В любом месте любая задача!", - говорят военнослужащие в видеоролике. Также показан российский боец, развернувший государственный флаг в Муравке.
