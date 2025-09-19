https://ria.ru/20250919/video-2042978235.html
МЧС опубликовало кадры с пожаром на складе в Тольятти
МЧС опубликовало видео с места пожара в Тольятти Самарской области, где огонь охватил здание склада лакокрасочных материалов. РИА Новости, 19.09.2025
САРАТОВ, 19 сен - РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места пожара в Тольятти Самарской области, где огонь охватил здание склада лакокрасочных материалов. Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в 13.21 (12.21 мск) поступило сообщение о пожаре на складе лакокрасочных материалов размером 10 на 30 метров по адресу: Тольятти, Автозаводский район, Обводное шоссе, 32. Огонь охватил площадь 300 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседнее здание, предварительно, никто не пострадал. Пожару присвоен второй повышенный ранг вызова. На видео, опубликованном в Telegram-канале МЧС России, запечатлено, как пожарные борются с огнем, который полностью охватил здание, видны языки пламени и идет черный густой дым. Главк МЧС в Telegram-канале уточняет, что для тушения пожара задействованы 62 специалиста и 22 единиц техники. По данным сервиса "2-ГИС", в одном из строений по адресу: Тольятти, Обводное шоссе, 32, расположена торговая компания, занимающаяся реализацией автоэмалей.
Пожар на складе с лакокрасочными материалами в Тольятти
В Самарской области огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар
В Тольятти горит склад с лакокрасочными материалами на 300 квадратах.
