Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Серебрянском лесничестве
19.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 19.09.2025
Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Серебрянском лесничестве
Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Серебрянском лесничестве - РИА Новости, 19.09.2025
Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Серебрянском лесничестве
Минобороны РФ опубликовало видео, на котором видно, как военнослужащие ВС РФ демонстрируют российский триколор в Серебрянском лесничестве в ЛНР. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео, на котором видно, как военнослужащие ВС РФ демонстрируют российский триколор в Серебрянском лесничестве в ЛНР. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска полностью выбили подразделения ВСУ из Серебрянского лесничества в ЛНР. На кадрах, сделанных беспилотником, показано, как российские военнослужащие демонстрируют российский триколор.
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео, на котором видно, как военнослужащие ВС РФ демонстрируют российский триколор в Серебрянском лесничестве в ЛНР.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска полностью выбили подразделения ВСУ из Серебрянского лесничества в ЛНР.
На кадрах, сделанных беспилотником, показано, как российские военнослужащие демонстрируют российский триколор.
