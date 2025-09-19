https://ria.ru/20250919/video-2042954263.html
Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Серебрянском лесничестве
Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Серебрянском лесничестве - РИА Новости, 19.09.2025
Минобороны показало кадры с российскими бойцами в Серебрянском лесничестве
Минобороны РФ опубликовало видео, на котором видно, как военнослужащие ВС РФ демонстрируют российский триколор в Серебрянском лесничестве в ЛНР. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео, на котором видно, как военнослужащие ВС РФ демонстрируют российский триколор в Серебрянском лесничестве в ЛНР. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские войска полностью выбили подразделения ВСУ из Серебрянского лесничества в ЛНР. На кадрах, сделанных беспилотником, показано, как российские военнослужащие демонстрируют российский триколор.
Новости
Военные с российскими флагами в Серебрянском лесничестве в ЛНР
Минобороны показало на видео военных ВС РФ с российскими флагами в Серебрянском лесничестве в ЛНР.
