Освобожденное Серебрянское лесничество: как удалось прорвать оборону ВСУ

специальная военная операция на украине

видео

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

спецоперация

Семнадцатого сентября ВСУ были полностью выбиты из Серебрянского лесничества в ЛНР. Часть позиций украинских боевиков уничтожена. В лесу много мин и неразорвавшихся боеприпасов. Подступы к бывшей линии обороны украинских войск окружает многокилометровая колючая проволока. Разведчики "Запада" рассказали, как удалось прорвать оборону противника.

луганская народная республика

2025

