Освобожденное Серебрянское лесничество: как удалось прорвать оборону ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 19.09.2025
Освобожденное Серебрянское лесничество: как удалось прорвать оборону ВСУ
Семнадцатого сентября ВСУ были полностью выбиты из Серебрянского лесничества в ЛНР. Часть позиций украинских боевиков уничтожена. В лесу много мин и неразорвавшихся боеприпасов. Подступы к бывшей линии обороны украинских войск окружает многокилометровая колючая проволока. Разведчики "Запада" рассказали, как удалось прорвать оборону противника.
2025
Освобожденное Серебрянское лесничество: как удалось прорвать оборону ВСУ
17 сентября ВСУ были полностью выбиты из Серебрянского лесничества в ЛНР. Часть позиций украинских боевиков уничтожена. В лесу много мин и неразорвавшихся боеприпасов. Подступы к бывшей линии обороны украинских войск окружает многокилометровая колючая проволока. Разведчики "Запада" рассказали, как удалось прорвать оборону противника.
Семнадцатого сентября ВСУ были полностью выбиты из Серебрянского лесничества в ЛНР. Часть позиций украинских боевиков уничтожена. В лесу много мин и неразорвавшихся боеприпасов. Подступы к бывшей линии обороны украинских войск окружает многокилометровая колючая проволока. Разведчики "Запада" рассказали, как удалось прорвать оборону противника.
 
