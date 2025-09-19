https://ria.ru/20250919/video-2042945493.html
Освобожденное Серебрянское лесничество: как удалось прорвать оборону ВСУ
Освобожденное Серебрянское лесничество: как удалось прорвать оборону ВСУ - РИА Новости, 19.09.2025
Освобожденное Серебрянское лесничество: как удалось прорвать оборону ВСУ
Семнадцатого сентября ВСУ были полностью выбиты из Серебрянского лесничества в ЛНР. Часть позиций украинских боевиков уничтожена. В лесу много мин и... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T12:01:00+03:00
2025-09-19T12:01:00+03:00
2025-09-19T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
видео
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042943920_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_73123784acc917aaca7319b940ed4d19.jpg
Семнадцатого сентября ВСУ были полностью выбиты из Серебрянского лесничества в ЛНР. Часть позиций украинских боевиков уничтожена. В лесу много мин и неразорвавшихся боеприпасов. Подступы к бывшей линии обороны украинских войск окружает многокилометровая колючая проволока. Разведчики "Запада" рассказали, как удалось прорвать оборону противника.
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042943920_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f4cb3707369edd3d2ed8a2e54bcb9273.jpg
Освобожденное Серебрянское лесничество: как удалось прорвать оборону ВСУ
17 сентября ВСУ были полностью выбиты из Серебрянского лесничества в ЛНР. Часть позиций украинских боевиков уничтожена. В лесу много мин и неразорвавшихся боеприпасов. Подступы к бывшей линии обороны украинских войск окружает многокилометровая колючая проволока. Разведчики "Запада" рассказали, как удалось прорвать оборону противника.
2025-09-19T12:01
true
PT8M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация, видео
Специальная военная операция на Украине, Видео, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация