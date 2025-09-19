https://ria.ru/20250919/vezdekhod-2043020428.html

В Забайкалье задержали водителя утонувшего в озере вездехода

В Забайкалье задержали водителя утонувшего в озере вездехода - РИА Новости, 19.09.2025

В Забайкалье задержали водителя утонувшего в озере вездехода

Следователи задержали водителя вездехода, в котором при затоплении в озере в Каларском округе погибли пять человек, сообщили в пресс-службе следственного... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Следователи задержали водителя вездехода, в котором при затоплении в озере в Каларском округе погибли пять человек, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю. По данным следствия, 16 сентября при форсировании водоема затонул вездеход, в котором находились девять человек. В результате погибли пять человек - трое сотрудников коммерческих организаций, а также двое сотрудников охранного предприятия. Водителю вездехода и троим пассажирам удалось спастись. "Следователи СК задержали по подозрению в совершении преступления водителя вездехода 1996 года рождения. Он допрошен, в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - говорится в сообщении. После гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолёт со спасателями, водолазами, следователями СК региона и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания. Как рассказал в четверг РИА Новости представитель экстренных служб, специалистам не удалось вытащить вездеход из озера, подъем машины продолжит подрядная организация.

