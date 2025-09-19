В Забайкалье задержали водителя утонувшего в озере вездехода
В Забайкалье задержали водителя вездехода, при затоплении которого погибли люди
© Фото : МЧС Забайкальского края/TelegramЭкстренные службы на берегу озера Амудиса в Забайкалье, где во время поездки на вездеходе погибли пятеро мужчин
Экстренные службы на берегу озера Амудиса в Забайкалье, где во время поездки на вездеходе погибли пятеро мужчин. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Следователи задержали водителя вездехода, в котором при затоплении в озере в Каларском округе погибли пять человек, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.
По данным следствия, 16 сентября при форсировании водоема затонул вездеход, в котором находились девять человек. В результате погибли пять человек - трое сотрудников коммерческих организаций, а также двое сотрудников охранного предприятия. Водителю вездехода и троим пассажирам удалось спастись.
"Следователи СК задержали по подозрению в совершении преступления водителя вездехода 1996 года рождения. Он допрошен, в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
После гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолёт со спасателями, водолазами, следователями СК региона и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания.
Как рассказал в четверг РИА Новости представитель экстренных служб, специалистам не удалось вытащить вездеход из озера, подъем машины продолжит подрядная организация.
