Рейтинг@Mail.ru
ВАРПЭ оценила потенциал экспорта рыбы в Индию - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/varpe-2042935175.html
ВАРПЭ оценила потенциал экспорта рыбы в Индию
ВАРПЭ оценила потенциал экспорта рыбы в Индию - РИА Новости, 19.09.2025
ВАРПЭ оценила потенциал экспорта рыбы в Индию
Потенциал поставок рыбопродукции из России в Индию в случае обнуления пошлин оценивается в не менее чем 18,3 тысячи тонн стоимостью 20,06 миллиона долларов в... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T11:34:00+03:00
2025-09-19T11:34:00+03:00
экономика
индия
россия
китай
герман зверев
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
еаст
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116611/52/1166115218_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_19f3202724ec1991d80cfcbaea87bbab.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Потенциал поставок рыбопродукции из России в Индию в случае обнуления пошлин оценивается в не менее чем 18,3 тысячи тонн стоимостью 20,06 миллиона долларов в год, рассказал журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Ранее Евразийская экономическая комиссия сообщила, что первый раунд переговоров ЕАЭС и Индии по Соглашению о свободной торговле пройдет в ноябре этого года. "В случае обнуления Индией импортной пошлины в отношении нашей рыбной продукции, Россия сможет получить ценовое преимущество по поставкам мороженых тихоокеанских лососей, сардины, трески, кальмаров, рыбной муки и других. ВАРПЭ оценивает потенциал таких отгрузок в 18,3 тысячи тонн стоимостью 20,06 миллиона долларов. Также есть все перспективы заместить российским диким минтаем поставки пангасиуса, по аналогии с Китаем. А это означает двукратный рост прогнозируемого объема экспорта", - прокомментировал Зверев. Он подчеркнул, что ВАРПЭ "возлагает большие надежды" на это соглашение. По его словам, обе страны заинтересованы в увеличении торговли рыбопродукцией. "Индийские власти называют Россию одним из ключевых направлений для диверсификации экспорта, мы также не раз обращали внимание на большой потенциал индийского рынка", - отметил Зверев. В ВАРПЭ напомнили, что у Индии действуют соглашения о свободной торговле. Например, соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) предусматривает в течение 5-10 лет постепенно снизить пошлины до нулевых значений на поставки рыбопродукции из стран-членов ЕАСТ в Индию. Аналогичное соглашение заключено между Индией и Великобританией. Это дает преимущество странам-конкурентам России на мировом рыбном рынке при поставке рыбопродукции в Индию.
https://ria.ru/20250917/putin-2042531862.html
https://ria.ru/20250917/modi-2042534565.html
индия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/116611/52/1166115218_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_89bde65480fe645e45b4222ab85b55a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индия, россия, китай, герман зверев, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, еаст
Экономика, Индия, Россия, Китай, Герман Зверев, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический союз, ЕАСТ
ВАРПЭ оценила потенциал экспорта рыбы в Индию

ВАРПЭ: при обнулении пошлин Россия увеличит экспорт рыбы в Индию до $20 млн

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкЛососевая путина на Сахалине
Лососевая путина на Сахалине - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Лососевая путина на Сахалине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Потенциал поставок рыбопродукции из России в Индию в случае обнуления пошлин оценивается в не менее чем 18,3 тысячи тонн стоимостью 20,06 миллиона долларов в год, рассказал журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
Ранее Евразийская экономическая комиссия сообщила, что первый раунд переговоров ЕАЭС и Индии по Соглашению о свободной торговле пройдет в ноябре этого года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Путин отметил развитие российско-индийского партнерства
17 сентября, 16:55
"В случае обнуления Индией импортной пошлины в отношении нашей рыбной продукции, Россия сможет получить ценовое преимущество по поставкам мороженых тихоокеанских лососей, сардины, трески, кальмаров, рыбной муки и других. ВАРПЭ оценивает потенциал таких отгрузок в 18,3 тысячи тонн стоимостью 20,06 миллиона долларов. Также есть все перспективы заместить российским диким минтаем поставки пангасиуса, по аналогии с Китаем. А это означает двукратный рост прогнозируемого объема экспорта", - прокомментировал Зверев.
Он подчеркнул, что ВАРПЭ "возлагает большие надежды" на это соглашение. По его словам, обе страны заинтересованы в увеличении торговли рыбопродукцией. "Индийские власти называют Россию одним из ключевых направлений для диверсификации экспорта, мы также не раз обращали внимание на большой потенциал индийского рынка", - отметил Зверев.
В ВАРПЭ напомнили, что у Индии действуют соглашения о свободной торговле. Например, соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) предусматривает в течение 5-10 лет постепенно снизить пошлины до нулевых значений на поставки рыбопродукции из стран-членов ЕАСТ в Индию. Аналогичное соглашение заключено между Индией и Великобританией. Это дает преимущество странам-конкурентам России на мировом рыбном рынке при поставке рыбопродукции в Индию.
Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Индия стремится к укреплению партнерства с Россией, заявил Моди
17 сентября, 17:08
 
ЭкономикаИндияРоссияКитайГерман ЗверевЕвразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союзЕАСТ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала