https://ria.ru/20250919/varpe-2042935175.html

ВАРПЭ оценила потенциал экспорта рыбы в Индию

ВАРПЭ оценила потенциал экспорта рыбы в Индию - РИА Новости, 19.09.2025

ВАРПЭ оценила потенциал экспорта рыбы в Индию

Потенциал поставок рыбопродукции из России в Индию в случае обнуления пошлин оценивается в не менее чем 18,3 тысячи тонн стоимостью 20,06 миллиона долларов в... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T11:34:00+03:00

2025-09-19T11:34:00+03:00

2025-09-19T11:34:00+03:00

экономика

индия

россия

китай

герман зверев

евразийская экономическая комиссия

евразийский экономический союз

еаст

https://cdnn21.img.ria.ru/images/116611/52/1166115218_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_19f3202724ec1991d80cfcbaea87bbab.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Потенциал поставок рыбопродукции из России в Индию в случае обнуления пошлин оценивается в не менее чем 18,3 тысячи тонн стоимостью 20,06 миллиона долларов в год, рассказал журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Ранее Евразийская экономическая комиссия сообщила, что первый раунд переговоров ЕАЭС и Индии по Соглашению о свободной торговле пройдет в ноябре этого года. "В случае обнуления Индией импортной пошлины в отношении нашей рыбной продукции, Россия сможет получить ценовое преимущество по поставкам мороженых тихоокеанских лососей, сардины, трески, кальмаров, рыбной муки и других. ВАРПЭ оценивает потенциал таких отгрузок в 18,3 тысячи тонн стоимостью 20,06 миллиона долларов. Также есть все перспективы заместить российским диким минтаем поставки пангасиуса, по аналогии с Китаем. А это означает двукратный рост прогнозируемого объема экспорта", - прокомментировал Зверев. Он подчеркнул, что ВАРПЭ "возлагает большие надежды" на это соглашение. По его словам, обе страны заинтересованы в увеличении торговли рыбопродукцией. "Индийские власти называют Россию одним из ключевых направлений для диверсификации экспорта, мы также не раз обращали внимание на большой потенциал индийского рынка", - отметил Зверев. В ВАРПЭ напомнили, что у Индии действуют соглашения о свободной торговле. Например, соглашение с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) предусматривает в течение 5-10 лет постепенно снизить пошлины до нулевых значений на поставки рыбопродукции из стран-членов ЕАСТ в Индию. Аналогичное соглашение заключено между Индией и Великобританией. Это дает преимущество странам-конкурентам России на мировом рыбном рынке при поставке рыбопродукции в Индию.

https://ria.ru/20250917/putin-2042531862.html

https://ria.ru/20250917/modi-2042534565.html

индия

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, индия, россия, китай, герман зверев, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, еаст