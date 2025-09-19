Рейтинг@Mail.ru
Сенат одобрил назначение Уолтца постпредом США при ООН - РИА Новости, 19.09.2025
21:12 19.09.2025 (обновлено: 21:25 19.09.2025)
Сенат одобрил назначение Уолтца постпредом США при ООН
2025-09-19T21:12:00+03:00
2025-09-19T21:25:00+03:00
в мире
сша
майк уолтц
дональд трамп
оон
генеральная ассамблея оон
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Американский сенат утвердил экс-советника президента США Дональда Трампа по безопасности Майка Уолтца на позицию постпреда Соединенных Штатов при ООН, свидетельствуют итоги голосования, которое транслировал телеканал C-Span.За назначение проголосовали 47 сенаторов, против - 43.Кандидатура Уолтца была внесена более четырех месяцев назад. Ранее сенатскому комитету по международным делам пришлось повторно голосовать по его кандидатуре из-за процедурной ошибки голосования. В связи с этим существовала вероятность, что он не успеет официально вступить в должность к началу недели высокого уровня Генассамблеи ООН.Ранее Трамп заявил об увольнении Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН.
в мире, сша, майк уолтц, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Майк Уолтц, Дональд Трамп, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
© Getty Images / Kayla BartkowskiМайкл Уолтц
Майкл Уолтц - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Getty Images / Kayla Bartkowski
Майкл Уолтц. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Американский сенат утвердил экс-советника президента США Дональда Трампа по безопасности Майка Уолтца на позицию постпреда Соединенных Штатов при ООН, свидетельствуют итоги голосования, которое транслировал телеканал C-Span.
За назначение проголосовали 47 сенаторов, против - 43.
