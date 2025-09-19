Экс-депутат Рады назвал Умерова человеком американцев
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров является "человеком американцев", поэтому нет ничего удивительного в том, что у его семьи имеется недвижимость в США, и это не будет иметь для Умерова никаких последствий, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Накануне украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на расследование общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) сообщило, что у семьи Умерова есть восемь элитных объектов недвижимости в США: три квартиры во Флориде, одна - в Нью-Йорке и четыре виллы возле Майами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала эту новость, что руководители киевского режима "нормально наклянчили на "защиту Европы от агрессора".
Он напомнил, что летом 2025 года Умеров пытался стать послом Украины в США, однако Вашингтон не согласовал его кандидатуру. "Я думаю, что эта история как раз и связана как раз с тем, что рано или поздно откроется тайна, что он гражданин США. И тогда конфузия: гражданин США является послом Украины в США", - отметил Олейник.
Однако после этого отказа Умеров пошел на повышение и стал секретарем СНБО, что является важной должностью, отметил экс-депутат. В качестве доказательств давних связей Умерова с США Олейник привел тот факт, что на пост министра обороны Украины в сентябре 2023 года он был назначен совершенно неожиданно, без каких-либо предпосылок и явно по чьей-то протекции. "Пока он не стал министром обороны, никто не понимал, кто такой Умеров", - напомнил Олейник. При этом на заре своей карьеры Умеров был связан со структурами Джорджа Сороса, отметил политик. Кроме того, известно, что перед парламентскими выборами 2019 года бывший посол США в РФ Майкл Макфол и известный политолог Фрэнсис Фукуяма рекомендовали Умерова в предвыборный список партии "Голос".
"Каждая спецслужба стран НАТО хочет иметь во власти в Киеве своих агентов влияния", - резюмировал Олейник. Что касается нынешнего скандала с недвижимостью, то он не будет иметь для Умерова никаких последствий ни в США, ни на Украине, прогнозирует политик. "Компромат – это хорошая штука, когда можно держать его за копейки, чтобы он был управляем. Поэтому я не вижу никаких последствий, он ведет себя правильно, колеблется вместе с линией Трампа. Дает хорошую информацию посольству (США), что происходит внутри (киевской власти), является агентом влияния. Их это устраивает", - считает Олейник.
Не будет для Умерова никаких последствий и на Украине. "Эти негодяи друг о друге и так много чего знают. Я уже не говорю, сколько там недвижимости по всему миру – у (главы офиса президента Украины) Андрея Ермака, у Владимира Зеленского и так далее. Это одна шайка. С таким количеством объектов недвижимости, как у Умерова, они еще и посмотрят на него, как на нищего. Поэтому никаких последствий я не вижу, потому что это та тайна, которая их объединяет", - прогнозирует Олейник.