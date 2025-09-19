https://ria.ru/20250919/umerov-2042945580.html

Экс-депутат Рады назвал Умерова человеком американцев

Экс-депутат Рады назвал Умерова человеком американцев - РИА Новости, 19.09.2025

Экс-депутат Рады назвал Умерова человеком американцев

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров является "человеком американцев", поэтому нет ничего удивительного в том, что у его семьи имеется недвижимость в США, и это РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T12:01:00+03:00

2025-09-19T12:01:00+03:00

2025-09-19T12:01:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

владимир олейник

рустем умеров

мария захарова

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/08/2021664354_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7136d0a3f0b77ecbf919fa49f05601ce.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров является "человеком американцев", поэтому нет ничего удивительного в том, что у его семьи имеется недвижимость в США, и это не будет иметь для Умерова никаких последствий, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Накануне украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на расследование общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) сообщило, что у семьи Умерова есть восемь элитных объектов недвижимости в США: три квартиры во Флориде, одна - в Нью-Йорке и четыре виллы возле Майами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала эту новость, что руководители киевского режима "нормально наклянчили на "защиту Европы от агрессора". "Умеров – это человек американцев. Там вся его семья, брат. Там недвижимость. Я не исключаю, что семья получила гражданство, потому что так долго жить в Америке на птичьих правах при таких контактах вряд ли логично. Я не исключаю, что и у самого Умерова есть паспорт США", - заявил Олейник. Он напомнил, что летом 2025 года Умеров пытался стать послом Украины в США, однако Вашингтон не согласовал его кандидатуру. "Я думаю, что эта история как раз и связана как раз с тем, что рано или поздно откроется тайна, что он гражданин США. И тогда конфузия: гражданин США является послом Украины в США", - отметил Олейник. Однако после этого отказа Умеров пошел на повышение и стал секретарем СНБО, что является важной должностью, отметил экс-депутат. В качестве доказательств давних связей Умерова с США Олейник привел тот факт, что на пост министра обороны Украины в сентябре 2023 года он был назначен совершенно неожиданно, без каких-либо предпосылок и явно по чьей-то протекции. "Пока он не стал министром обороны, никто не понимал, кто такой Умеров", - напомнил Олейник. При этом на заре своей карьеры Умеров был связан со структурами Джорджа Сороса, отметил политик. Кроме того, известно, что перед парламентскими выборами 2019 года бывший посол США в РФ Майкл Макфол и известный политолог Фрэнсис Фукуяма рекомендовали Умерова в предвыборный список партии "Голос". "Каждая спецслужба стран НАТО хочет иметь во власти в Киеве своих агентов влияния", - резюмировал Олейник. Что касается нынешнего скандала с недвижимостью, то он не будет иметь для Умерова никаких последствий ни в США, ни на Украине, прогнозирует политик. "Компромат – это хорошая штука, когда можно держать его за копейки, чтобы он был управляем. Поэтому я не вижу никаких последствий, он ведет себя правильно, колеблется вместе с линией Трампа. Дает хорошую информацию посольству (США), что происходит внутри (киевской власти), является агентом влияния. Их это устраивает", - считает Олейник. Не будет для Умерова никаких последствий и на Украине. "Эти негодяи друг о друге и так много чего знают. Я уже не говорю, сколько там недвижимости по всему миру – у (главы офиса президента Украины) Андрея Ермака, у Владимира Зеленского и так далее. Это одна шайка. С таким количеством объектов недвижимости, как у Умерова, они еще и посмотрят на него, как на нищего. Поэтому никаких последствий я не вижу, потому что это та тайна, которая их объединяет", - прогнозирует Олейник.

https://ria.ru/20250818/tramp-2036150166.html

https://ria.ru/20250724/ukraina-2031021184.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, владимир олейник, рустем умеров, мария захарова, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины, страна.ua