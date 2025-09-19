https://ria.ru/20250919/ulitsa-2043070603.html
Улицы Махачкалы затопило во второй раз за три дня
Улицы Махачкалы затопило во второй раз за три дня - РИА Новости, 19.09.2025
Улицы Махачкалы затопило во второй раз за три дня
Улицы Махачкалы второй раз за три дня оказались затоплены в результате сильного дождя, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T19:03:00+03:00
2025-09-19T19:03:00+03:00
2025-09-19T19:03:00+03:00
махачкала
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043070177_3:0:2499:1404_1920x0_80_0_0_eec02f0bd23133cab1ca6e30380ec7d6.jpg
МАХАЧКАЛА, 19 сен - РИА Новости. Улицы Махачкалы второй раз за три дня оказались затоплены в результате сильного дождя, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. Дороги на некоторых улицах, в том числе в центральной части города, буквально превратились в реки – местами машины уходят под воду до капотов. Во дворах образовались большие лужи. Пресс-служба администрации Махачкалы сообщает, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. В городе определены 16 проблемных локаций, за каждой из которых закреплены бригады. Аналогичная ситуация в Махачкале после ливня наблюдалась и в среду, 17 сентября.
https://ria.ru/20250831/birobidzhan-2038629946.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043070177_315:0:2187:1404_1920x0_80_0_0_296d2bc8e15cb030ce8492f89c9b6dd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, происшествия
Улицы Махачкалы затопило во второй раз за три дня
Улицы Махачкалы второй раз за три дня оказались затоплены из-за сильного дождя