Улицы Махачкалы затопило во второй раз за три дня

19:03 19.09.2025
махачкала
происшествия
МАХАЧКАЛА, 19 сен - РИА Новости. Улицы Махачкалы второй раз за три дня оказались затоплены в результате сильного дождя, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. Дороги на некоторых улицах, в том числе в центральной части города, буквально превратились в реки – местами машины уходят под воду до капотов. Во дворах образовались большие лужи. Пресс-служба администрации Махачкалы сообщает, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. В городе определены 16 проблемных локаций, за каждой из которых закреплены бригады. Аналогичная ситуация в Махачкале после ливня наблюдалась и в среду, 17 сентября.
махачкала, происшествия
Махачкала, Происшествия
© Пресс-служба администрации МахачкалыПоследствия ливня в Махачкале. Кадр видео
© Пресс-служба администрации Махачкалы
Последствия ливня в Махачкале. Кадр видео
МАХАЧКАЛА, 19 сен - РИА Новости. Улицы Махачкалы второй раз за три дня оказались затоплены в результате сильного дождя, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
Дороги на некоторых улицах, в том числе в центральной части города, буквально превратились в реки – местами машины уходят под воду до капотов. Во дворах образовались большие лужи.
Пресс-служба администрации Махачкалы сообщает, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. В городе определены 16 проблемных локаций, за каждой из которых закреплены бригады.
Аналогичная ситуация в Махачкале после ливня наблюдалась и в среду, 17 сентября.
МахачкалаПроисшествия
 
 
