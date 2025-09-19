https://ria.ru/20250919/ulitsa-2043070603.html

Улицы Махачкалы затопило во второй раз за три дня

Улицы Махачкалы затопило во второй раз за три дня

19.09.2025

МАХАЧКАЛА, 19 сен - РИА Новости. Улицы Махачкалы второй раз за три дня оказались затоплены в результате сильного дождя, передает в пятницу корреспондент РИА Новости. Дороги на некоторых улицах, в том числе в центральной части города, буквально превратились в реки – местами машины уходят под воду до капотов. Во дворах образовались большие лужи. Пресс-служба администрации Махачкалы сообщает, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. В городе определены 16 проблемных локаций, за каждой из которых закреплены бригады. Аналогичная ситуация в Махачкале после ливня наблюдалась и в среду, 17 сентября.

