Келлог посоветовал Украине смириться с потерей территорий
Посланник Трампа Келлог призвал Украину смириться с потерей территорий де-факто
© AP Photo / Andrew HarnikКит Келлог
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог посоветовал Украине смириться с фактической потерей части территорий, выразив при этом мнение, что ситуация может измениться.
"Даже Харьковскую". В США рассказали, к чему стоит готовиться Украине
15 сентября, 16:31
В конце августа начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщал, что российские войска освободили 99,7 процента территории Луганской Народной Республики и 79 процентов — Донецкой Народной Республики.
По мнению спецпосланника, без прекращения огня добиться мира сложно, при этом Трамп придерживается иной точки зрения и выступает за переговоры без такого условия. Келлог также выразил мнение, что отношения между США и Россией не улучшатся при Владимире Путине.
Мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта
15 августа, 00:57
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в конце сентября 2022 года. В МИД подчеркивали, что территориальное устройство страны закреплено в Конституции и не подлежит обсуждению. Путин в начале этого месяца заявил, что Москва никогда не ставила вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву в обмен на территории.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Кроме того, Владимир Зеленский отверг приглашение российского лидера приехать в Москву для переговоров.
"Близится к завершению". В США обратились к Украине со срочным призывом
15 сентября, 09:12