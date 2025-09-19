https://ria.ru/20250919/ukraina-2043082273.html

Келлог посоветовал Украине смириться с потерей территорий

19.09.2025

Спецпосланник президента США Кит Келлог посоветовал Украине смириться с фактической потерей части территорий, выразив при этом мнение, что ситуация может... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог посоветовал Украине смириться с фактической потерей части территорий, выразив при этом мнение, что ситуация может измениться."Нужно принять реальность. Де-факто не значит де-юре. Давайте снова вернемся к истории. Мы никогда не признавали советского контроля над странами Балтии, хоть они и были де-факто частью СССР. <...> То же самое применяется и здесь", — заявил он в интервью британской газете Telegraph.По утверждению Келлога, под контролем России находится 65 процентов территории ДНР и 98 процентов — ЛНР.По мнению спецпосланника, без прекращения огня добиться мира сложно, при этом Трамп придерживается иной точки зрения и выступает за переговоры без такого условия. Келлог также выразил мнение, что отношения между США и Россией не улучшатся при Владимире Путине. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в конце сентября 2022 года. В МИД подчеркивали, что территориальное устройство страны закреплено в Конституции и не подлежит обсуждению. Путин в начале этого месяца заявил, что Москва никогда не ставила вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву в обмен на территории.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Кроме того, Владимир Зеленский отверг приглашение российского лидера приехать в Москву для переговоров.

