Келлог посоветовал Украине смириться с потерей территорий
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:14 19.09.2025 (обновлено: 21:27 19.09.2025)
Келлог посоветовал Украине смириться с потерей территорий
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
луганская народная республика
кит келлог
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог посоветовал Украине смириться с фактической потерей части территорий, выразив при этом мнение, что ситуация может измениться.&quot;Нужно принять реальность. Де-факто не значит де-юре. Давайте снова вернемся к истории. Мы никогда не признавали советского контроля над странами Балтии, хоть они и были де-факто частью СССР. &lt;...&gt; То же самое применяется и здесь&quot;, — заявил он в интервью британской газете Telegraph.По утверждению Келлога, под контролем России находится 65 процентов территории ДНР и 98 процентов — ЛНР.По мнению спецпосланника, без прекращения огня добиться мира сложно, при этом Трамп придерживается иной точки зрения и выступает за переговоры без такого условия. Келлог также выразил мнение, что отношения между США и Россией не улучшатся при Владимире Путине. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в конце сентября 2022 года. В МИД подчеркивали, что территориальное устройство страны закреплено в Конституции и не подлежит обсуждению. Путин в начале этого месяца заявил, что Москва никогда не ставила вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву в обмен на территории.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Кроме того, Владимир Зеленский отверг приглашение российского лидера приехать в Москву для переговоров.
в мире, россия, украина, луганская народная республика, кит келлог, владимир путин, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Кит Келлог, Владимир Путин, Дональд Трамп
Келлог посоветовал Украине смириться с потерей территорий

Посланник Трампа Келлог призвал Украину смириться с потерей территорий де-факто

Кит Келлог
Кит Келлог
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог посоветовал Украине смириться с фактической потерей части территорий, выразив при этом мнение, что ситуация может измениться.
"Нужно принять реальность. Де-факто не значит де-юре. Давайте снова вернемся к истории. Мы никогда не признавали советского контроля над странами Балтии, хоть они и были де-факто частью СССР. <...> То же самое применяется и здесь", — заявил он в интервью британской газете Telegraph.

По утверждению Келлога, под контролем России находится 65 процентов территории ДНР и 98 процентов — ЛНР.

В конце августа начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщал, что российские войска освободили 99,7 процента территории Луганской Народной Республики и 79 процентов — Донецкой Народной Республики.

По мнению спецпосланника, без прекращения огня добиться мира сложно, при этом Трамп придерживается иной точки зрения и выступает за переговоры без такого условия. Келлог также выразил мнение, что отношения между США и Россией не улучшатся при Владимире Путине.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в конце сентября 2022 года. В МИД подчеркивали, что территориальное устройство страны закреплено в Конституции и не подлежит обсуждению. Путин в начале этого месяца заявил, что Москва никогда не ставила вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву в обмен на территории.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Кроме того, Владимир Зеленский отверг приглашение российского лидера приехать в Москву для переговоров.
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Кит Келлог, Владимир Путин, Дональд Трамп
 
 
