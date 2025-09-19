Рейтинг@Mail.ru
Посланник Трампа призвал Европу готовиться к поддержке Украины без США - РИА Новости, 19.09.2025
19:48 19.09.2025
Посланник Трампа призвал Европу готовиться к поддержке Украины без США
Посланник Трампа призвал Европу готовиться к поддержке Украины без США
Cпецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог считает, что Европе следует готовиться к поддержке Украины без участия США в будущем. РИА Новости, 19.09.2025
в мире
украина
европа
россия
кит келлог
дональд трамп
сергей лавров
нато
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Cпецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог считает, что Европе следует готовиться к поддержке Украины без участия США в будущем. "Лучше быть готовым. Я не думаю, что Америка полностью отступит, но лучше, если Европа будет твердо стоять на своих ногах. На данный момент Европа почти самодостаточна в вопросе поддержки военных усилий Украины благодаря сплоченности, которой мы раньше не видели", - заявил Келлог в интервью британской газете Telegraph. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
в мире, украина, европа, россия, кит келлог, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Европа, Россия, Кит Келлог, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Посланник Трампа призвал Европу готовиться к поддержке Украины без США

© AP Photo / Andrew Harnik
© AP Photo / Andrew Harnik
Кит Келлог. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Cпецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог считает, что Европе следует готовиться к поддержке Украины без участия США в будущем.
"Лучше быть готовым. Я не думаю, что Америка полностью отступит, но лучше, если Европа будет твердо стоять на своих ногах. На данный момент Европа почти самодостаточна в вопросе поддержки военных усилий Украины благодаря сплоченности, которой мы раньше не видели", - заявил Келлог в интервью британской газете Telegraph.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Келлога поставили на место после выпада в адрес России в Киеве
