Посланник Трампа призвал Европу готовиться к поддержке Украины без США
Посланник Трампа призвал Европу готовиться к поддержке Украины без США
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Cпецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог считает, что Европе следует готовиться к поддержке Украины без участия США в будущем. "Лучше быть готовым. Я не думаю, что Америка полностью отступит, но лучше, если Европа будет твердо стоять на своих ногах. На данный момент Европа почти самодостаточна в вопросе поддержки военных усилий Украины благодаря сплоченности, которой мы раньше не видели", - заявил Келлог в интервью британской газете Telegraph. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
