https://ria.ru/20250919/ukraina-2043077650.html

СМИ рассказали, какая трагедия ждет Запад из-за помощи Украине

СМИ рассказали, какая трагедия ждет Запад из-за помощи Украине - РИА Новости, 19.09.2025

СМИ рассказали, какая трагедия ждет Запад из-за помощи Украине

Если недостаток финансирования подтолкнет Украину к вынужденному урегулированию конфликта, это окажется трагедией для Запада, пишет The Economist. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T19:37:00+03:00

2025-09-19T19:37:00+03:00

2025-09-19T20:10:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

денис шмыгаль

сергей лавров

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238542_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_05f8eb368e6f474bf177d0109ede7676.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Если недостаток финансирования подтолкнет Украину к вынужденному урегулированию конфликта, это окажется трагедией для Запада, пишет The Economist."Чтобы восполнить пробелы в бюджете Киева, потребуется безвозмездная помощь, а на фоне затягивания поясов лидеры предпочли бы этого избежать", — подчеркивает издание.В статье отмечается, что конфликт может закончиться вынужденно из-за истощения ресурсов Украины, так как у Киева заканчиваются запасы и средства на жалование бойцам. Многие иностранные правительства давали Украине кредиты, надеясь на то, что это поставит ее в сильную позицию за столом переговоров. Для них такой вариант урегулирования станет не только трагедией, но и пустой тратой денег.The Economist подчеркивает, что в следующем году процесс финансирования Киева будет крайне осложнен из-за того, что США и ЕС полагались на прогноз МВФ о конце боевых действий в этом году, однако они затянулись. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 15 сентября объявила, что стране потребуется 50 миллиардов долларов помощи — это намного больше, чем рассчитывали западные союзники, которые пока готовы выделить не более 31 миллиарда. Именно откладывание мирных переговоров подрывает финансы Украины, одновременно с этим готовность иностранных политиков и международных институтов поддерживать ее снижается, говорится в публикации.Во вторник издание Reuters со ссылкой на источники сообщало, что в США одобрили первый пакет военной помощи Киеву, который профинансировали союзники Вашингтона по НАТО.В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о новом механизме поддержки Киева, созданной НАТО и США с помощью инициативы PURL, которая предусматривает быстрые поставки вооружения через добровольные взносы стран альянса.В Москве не раз подчеркивали, что поставки вооружения на Украину тормозят урегулирование конфликта, и страны НАТО "играют с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружениями, отправляющиеся в Киев, Москва будет считать своей законной целью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250919/bezhentsy-2043051432.html

https://ria.ru/20250919/purl-2042763798.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, денис шмыгаль, сергей лавров, нато, евросоюз, мвф