СМИ рассказали, какая трагедия ждет Запад из-за помощи Украине
19:37 19.09.2025 (обновлено: 20:10 19.09.2025)
СМИ рассказали, какая трагедия ждет Запад из-за помощи Украине
СМИ рассказали, какая трагедия ждет Запад из-за помощи Украине
Если недостаток финансирования подтолкнет Украину к вынужденному урегулированию конфликта, это окажется трагедией для Запада, пишет The Economist.
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Если недостаток финансирования подтолкнет Украину к вынужденному урегулированию конфликта, это окажется трагедией для Запада, пишет The Economist."Чтобы восполнить пробелы в бюджете Киева, потребуется безвозмездная помощь, а на фоне затягивания поясов лидеры предпочли бы этого избежать", — подчеркивает издание.В статье отмечается, что конфликт может закончиться вынужденно из-за истощения ресурсов Украины, так как у Киева заканчиваются запасы и средства на жалование бойцам. Многие иностранные правительства давали Украине кредиты, надеясь на то, что это поставит ее в сильную позицию за столом переговоров. Для них такой вариант урегулирования станет не только трагедией, но и пустой тратой денег.The Economist подчеркивает, что в следующем году процесс финансирования Киева будет крайне осложнен из-за того, что США и ЕС полагались на прогноз МВФ о конце боевых действий в этом году, однако они затянулись. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 15 сентября объявила, что стране потребуется 50 миллиардов долларов помощи — это намного больше, чем рассчитывали западные союзники, которые пока готовы выделить не более 31 миллиарда. Именно откладывание мирных переговоров подрывает финансы Украины, одновременно с этим готовность иностранных политиков и международных институтов поддерживать ее снижается, говорится в публикации.Во вторник издание Reuters со ссылкой на источники сообщало, что в США одобрили первый пакет военной помощи Киеву, который профинансировали союзники Вашингтона по НАТО.В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о новом механизме поддержки Киева, созданной НАТО и США с помощью инициативы PURL, которая предусматривает быстрые поставки вооружения через добровольные взносы стран альянса.В Москве не раз подчеркивали, что поставки вооружения на Украину тормозят урегулирование конфликта, и страны НАТО "играют с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружениями, отправляющиеся в Киев, Москва будет считать своей законной целью.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
СМИ рассказали, какая трагедия ждет Запад из-за помощи Украине

The Economist: для Запада поражение Киева станет трагедией и пустой тратой денег

Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Если недостаток финансирования подтолкнет Украину к вынужденному урегулированию конфликта, это окажется трагедией для Запада, пишет The Economist.
"Чтобы восполнить пробелы в бюджете Киева, потребуется безвозмездная помощь, а на фоне затягивания поясов лидеры предпочли бы этого избежать", — подчеркивает издание.
В статье отмечается, что конфликт может закончиться вынужденно из-за истощения ресурсов Украины, так как у Киева заканчиваются запасы и средства на жалование бойцам. Многие иностранные правительства давали Украине кредиты, надеясь на то, что это поставит ее в сильную позицию за столом переговоров. Для них такой вариант урегулирования станет не только трагедией, но и пустой тратой денег.
The Economist подчеркивает, что в следующем году процесс финансирования Киева будет крайне осложнен из-за того, что США и ЕС полагались на прогноз МВФ о конце боевых действий в этом году, однако они затянулись. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 15 сентября объявила, что стране потребуется 50 миллиардов долларов помощи — это намного больше, чем рассчитывали западные союзники, которые пока готовы выделить не более 31 миллиарда. Именно откладывание мирных переговоров подрывает финансы Украины, одновременно с этим готовность иностранных политиков и международных институтов поддерживать ее снижается, говорится в публикации.
Во вторник издание Reuters со ссылкой на источники сообщало, что в США одобрили первый пакет военной помощи Киеву, который профинансировали союзники Вашингтона по НАТО.
В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о новом механизме поддержки Киева, созданной НАТО и США с помощью инициативы PURL, которая предусматривает быстрые поставки вооружения через добровольные взносы стран альянса.
В Москве не раз подчеркивали, что поставки вооружения на Украину тормозят урегулирование конфликта, и страны НАТО "играют с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружениями, отправляющиеся в Киев, Москва будет считать своей законной целью.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
