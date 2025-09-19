https://ria.ru/20250919/ukraina-2043071758.html
В Киеве, Сумской и еще восьми украинских областях объявили тревогу
В Киеве, Сумской и еще восьми украинских областях объявили тревогу - РИА Новости, 19.09.2025
В Киеве, Сумской и еще восьми украинских областях объявили тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской...
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – в 18.57 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Киеве, Сумской и еще восьми украинских областях объявили тревогу
