В Киеве, Сумской и еще восьми украинских областях объявили тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T19:07:00+03:00

2025-09-19T19:07:00+03:00

2025-09-19T19:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

черниговская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003345931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9bc19ded2acc808eeb17473ad08f0af1.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена практически одновременно – в 18.57 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

