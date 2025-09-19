Рейтинг@Mail.ru
"Армия без трусов". В Раде набросились на Минобороны Украины - 19.09.2025
18:20 19.09.2025
"Армия без трусов". В Раде набросились на Минобороны Украины
"Армия без трусов". В Раде набросились на Минобороны Украины
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Большинство украинских чиновников имеют активы за рубежом и используют Украину как дойную корову, написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Телеграм-канале.
"Министр обороны страны (бывший министр обороны Украины Рустем Умеров – прим. ред.), где армия остается без носков и трусов, где фронт — сплошные провалы, вместо того чтобы жить и работать в Украине, живет свою реальную жизнь в США", — заявил Дмитрук.
Он также указал, что большинство украинских чиновников имеют "запасные аэродромы" за границей: квартиры и виллы в европейских странах, в том числе в США, Британии, Испании или Италии. Дмитрук иронично отметил, что в Лондоне с легкостью можно устроить встречу "офиса Зеленского" из-за того, что представители власти страны проживают в Соединенном Королевстве.
По словам Дмитрука, чиновники зарабатывают "кровавые" деньги на Украине и тратят их там, где это делать спокойно и безопасно. Кроме того, депутат отметил, что обнаруженные активы экс-министра обороны Умерова — лишь верхушка айсберга, и у каждого представителя высшей власти в стране имущества в разы больше.
Ранее украинская организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) сообщила, что у родственников бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова, сейчас занимающего должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), есть недвижимость в США, в том числе квартиры и виллы.
Согласно данным источника, семье секретаря СНБО принадлежит четыре виллы в Майами, квартира в Нью-Йорке, три квартиры во Флориде. Часть имущества находится в собственности, часть арендуется. Также сообщается, что зарегистрированная на одну из вилл компания каждый год выплачивает жене Умерова, Лейле Умеровой, около 24 тысяч долларов.
Сообщения о коррупции на Украине поступают на постоянной основе. Результаты опроса, проведенного в апреле 2024 года и опубликованного в издании "Украинская правда", показывают, что больше половины украинцев считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Заголовок открываемого материала