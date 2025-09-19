https://ria.ru/20250919/ukraina-2043040068.html

СМИ: юристы Умерова готовят иск после публикаций о недвижимости в США

СМИ: юристы Умерова готовят иск после публикаций о недвижимости в США

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Юридическая команда секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), экс-министра обороны страны Рустема Умерова готовит иск к причастным к публикации о наличии объектов недвижимости в США у его семьи, сообщает в пятницу украинский телеканал "Общественное". Накануне украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на расследование общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) сообщило, что у семьи Умерова есть восемь элитных объектов недвижимости в США: три квартиры во Флориде, одна - в Нью-Йорке и четыре виллы возле Майами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала эту новость, что руководители киевского режима "нормально наклянчили на "защиту Европы от агрессора". "Сейчас юридическая команда уже готовит иск для защиты права на правду. Рустем Умеров и его семья не владеют и никогда не владели ни одним объектом недвижимости в США. У них нет ни квартир, ни вилл, ни другой недвижимости", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного" со ссылкой на пресс-службу Умерова. Пресс-служба главы СНБО утверждает что в США семья Умерова арендует только одну квартиру, что якобы указано в его декларации. В двух других объектах якобы проживают и самостоятельно оплачивают аренду родители и брат. Утверждается, что все другие объекты, приведенные в публикации, не имеют никакого отношения к семье, родственникам или самому секретарю СНБО. Все имущество, как утверждает пресс-служба, подлежащее декларированию, задекларировано в установленном законом порядке, а бизнес семьи существовал задолго до любой государственной деятельности Умерова. "Семейный бизнес и операционная деятельность в США были созданы и работали еще до начала любой публичной или политической карьеры Рустема Умерова – задолго до избрания его депутатом и тем более до назначения на должность секретаря СНБО. Брат имеет собственный бизнес, родители много лет ведут предпринимательскую деятельность. Бизнес ведется в США под контролем одного из самых жестких законодательств мира. Любые нарушения сразу же повлекут за собой последствия и вопросы от правоохранительных органов США. Никаких таких претензий никогда не было", — утверждается в сообщении.

