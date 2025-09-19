https://ria.ru/20250919/ukraina-2043016404.html

На западе Украины около 20 мужчин напали на сотрудников военкомата

Около 20 мужчин в Волынской области на западе Украины напали на сотрудников военкомата во время проведения мобилизационных мероприятий и повредили их... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Около 20 мужчин в Волынской области на западе Украины напали на сотрудников военкомата во время проведения мобилизационных мероприятий и повредили их автомобиль, сообщили в Волынском областном военкомате. "В городе Ковель военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки Волынской области проводили мобилизационные мероприятия. На законное требование группы оповещения предъявить военно-учетные документы, гражданин призывного возраста отказался предоставить свои данные и пытался бежать на территорию одного из предприятий критической инфраструктуры. Военнослужащие проследовали за ним с целью установления личности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в социальной сети Facebook*. По данным военкомата, в этот момент к военным подошли трое работников предприятия, которые вступили с ними в перепалку. Спустя некоторое время на место подошли еще 15 сотрудников предприятия, между ними и военными началась потасовка. В результате был поврежден автомобиль военных. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.* Запрещена в РФ как экстремистская

