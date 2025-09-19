Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о возможном ужесточении мобилизации на Украине - РИА Новости, 19.09.2025
13:56 19.09.2025
СМИ сообщили о возможном ужесточении мобилизации на Украине
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Власти Украины при ухудшении ситуации на фронте обсуждают сценарии снижения мобилизационного возраста до 18 лет и ужесточения предоставления брони военнообязанных на критически важных предприятиях, чтобы создать резерв в сотни тысяч мужчин для отправки их на фронт, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на депутатов Рады. По данным издания, на днях Владимир Зеленский провел совещание со свой фракцией - депутатами партии "Слуга народа", где обсуждались перспективы мира и войны". Сразу после завершения встречи спикер партии Юлия Палийчук заявила СМИ, что Зеленский сказал о необходимости принятия "трудных решений", если ситуация на фронте ухудшится. "Что касается "тяжелых решений" в случае ухудшения ситуации на фронте... то, по мнению депутатов, с которыми переговорила "Страна.ua", речь может идти не о каких-либо уступках России, вроде вывода войск из Донбасса, а об ужесточении мобилизации. Из возможных вариантов - снижение возраста мобилизации до 23 или сразу до 18 лет, либо же ужесточение условий по бронированию, чтоб лишить брони сотни тысяч мужчин и отправить их на фронт", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Еще в марте украинские СМИ писали, что военкомы Винницкой области заявили, что в регионе закончились "человеческие ресурсы" для мобилизации. Бывший премьер Денис Шмыгаль ранее сообщал, что правительство обновило порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и критерии критически важных предприятий. Согласно новым правилам, будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
