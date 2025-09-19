https://ria.ru/20250919/ukraina-2042949732.html

ВС России за неделю нанесли четыре групповых удара по объектам на Украине

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. ВС РФ с 13 по 19 сентября нанесли четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками по инфраструктуре, использовавшейся ВСУ, сообщило Минобороны РФ."13-го по 19-е сентября т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, использовавшиеся в интересах ВСУ, арсеналы, центр подготовки операторов беспилотных систем, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сообщении.

