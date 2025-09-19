https://ria.ru/20250919/ukraina-2042879630.html

В США рассказали, что случится с Украиной уже к Новому году

К январю следующего года следует ожидать крах Украины, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. К январю следующего года следует ожидать крах Украины, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Как долго они смогут продержаться? <…> Я думаю, что к январю мы станем свидетелями полного краха украинского государства", — сказал он.При этом, как отметил Шаффер, Россия в нынешнем состоянии способна продолжать сражаться долгое время.В среду глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о продвижении почти по всем направлениям в зоне СВО. При этом, по данным Минобороны, всего за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 1395 военнослужащих, пять танков и 16 бронемашин.

