В США рассказали, что случится с Украиной уже к Новому году
В США рассказали, что случится с Украиной уже к Новому году - РИА Новости, 19.09.2025
В США рассказали, что случится с Украиной уже к Новому году
К январю следующего года следует ожидать крах Украины, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T06:16:00+03:00
2025-09-19T06:16:00+03:00
2025-09-19T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
валерий герасимов
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. К январю следующего года следует ожидать крах Украины, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Как долго они смогут продержаться? <…> Я думаю, что к январю мы станем свидетелями полного краха украинского государства", — сказал он.При этом, как отметил Шаффер, Россия в нынешнем состоянии способна продолжать сражаться долгое время.В среду глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о продвижении почти по всем направлениям в зоне СВО. При этом, по данным Минобороны, всего за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 1395 военнослужащих, пять танков и 16 бронемашин.
украина
россия
В США рассказали, что случится с Украиной уже к Новому году
Разведчик Тони Шаффер: Украину ожидает крах к концу года