В США рассказали, что случится с Украиной уже к Новому году
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:16 19.09.2025 (обновлено: 13:44 19.09.2025)
В США рассказали, что случится с Украиной уже к Новому году
В США рассказали, что случится с Украиной уже к Новому году - РИА Новости, 19.09.2025
В США рассказали, что случится с Украиной уже к Новому году
К январю следующего года следует ожидать крах Украины, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. К январю следующего года следует ожидать крах Украины, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Как долго они смогут продержаться? &lt;…&gt; Я думаю, что к январю мы станем свидетелями полного краха украинского государства", — сказал он.При этом, как отметил Шаффер, Россия в нынешнем состоянии способна продолжать сражаться долгое время.В среду глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о продвижении почти по всем направлениям в зоне СВО. При этом, по данным Минобороны, всего за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 1395 военнослужащих, пять танков и 16 бронемашин.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПожар в правительственном здании в Киеве
Пожар в правительственном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Пожар в правительственном здании в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. К январю следующего года следует ожидать крах Украины, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Как долго они смогут продержаться? <…> Я думаю, что к январю мы станем свидетелями полного краха украинского государства", — сказал он.
При этом, как отметил Шаффер, Россия в нынешнем состоянии способна продолжать сражаться долгое время.
В среду глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о продвижении почти по всем направлениям в зоне СВО. При этом, по данным Минобороны, всего за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 1395 военнослужащих, пять танков и 16 бронемашин.
