У Украины не остается шансов на выживание без поддержки со стороны Запада, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive. РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T04:36:00+03:00

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. У Украины не остается шансов на выживание без поддержки со стороны Запада, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive."Эта сумма, о которой он говорит, нужна для поддержания бюджета: оплаты труда государственных служащих, поддержания работы железных дорог, других видов общественного транспорта и так далее. То есть просто для обеспечения функционирования страны. По сути, их экономика полностью разрушена, и единственное, что они могут делать, — это получать массовые вливания из-за рубежа", — сказал он.Без этого, считает Дэвис, Украина обречена на катастрофу."Если они не получат эту сумму, Украина просто не сможет продолжать конфликт. А время идет. <…> Мы можем приблизиться к моменту, когда они физически не смогут выжить", — подчеркнул он.Ранее на этой неделе глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о продвижении почти по всем направлениям в зоне СВО. При этом, по данным Минобороны, всего за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 1395 военнослужащих, пять танков и 16 бронемашин.

