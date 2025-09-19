"Полностью разрушена": в США рассказали, что произошло на Украине
Полковник Дэниел Дэвис: без поддержки Запада Украина может не выжить
© Getty Images / SOPA Images / Aleksandr GusevДым над Киевом. Сентябрь 2025
© Getty Images / SOPA Images / Aleksandr Gusev
Дым над Киевом. Сентябрь 2025
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. У Украины не остается шансов на выживание без поддержки со стороны Запада, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive.
В среду на пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой в Киеве Владимир Зеленский заявил, что год конфликта с Россией обходится Украине в 120 миллиардов долларов, из них 60 миллиардов долларов придется выпрашивать у союзников.
"Эта сумма, о которой он говорит, нужна для поддержания бюджета: оплаты труда государственных служащих, поддержания работы железных дорог, других видов общественного транспорта и так далее. То есть просто для обеспечения функционирования страны. По сути, их экономика полностью разрушена, и единственное, что они могут делать, — это получать массовые вливания из-за рубежа", — сказал он.
"Если они не получат эту сумму, Украина просто не сможет продолжать конфликт. А время идет. <…> Мы можем приблизиться к моменту, когда они физически не смогут выжить", — подчеркнул он.
Ранее на этой неделе глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о продвижении почти по всем направлениям в зоне СВО. При этом, по данным Минобороны, всего за прошедшие сутки украинские войска потеряли до 1395 военнослужащих, пять танков и 16 бронемашин.
