Пленный рассказал, что мобилизованных в ВСУ используют как приманку
Пленный рассказал, что мобилизованных в ВСУ используют как приманку - РИА Новости, 19.09.2025
Пленный рассказал, что мобилизованных в ВСУ используют как приманку
Украинское командование использует мобилизованных как "приманку на рыбалке": им не дают четких команд, так как их единственная задача - принимать на себя огонь... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T03:44:00+03:00
2025-09-19T03:44:00+03:00
2025-09-19T03:44:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Украинское командование использует мобилизованных как "приманку на рыбалке": им не дают четких команд, так как их единственная задача - принимать на себя огонь ВС РФ, рассказал военный ВСУ, попавший в плен в курском Теткино. Видео с его показаниями передал РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Мобилизованный в ВСУ из города Запорожье рассказал, что в конце мая этого года его с группой сослуживцев отправили на российскую границу, в район города Теткино. Там их пересадили на два квадроцикла. "В сторону Теткино ехали, услышали дрон. Мы спрыгнули с квадроцикла, я упал, произошел сброс на квадроцикл. После этого квадроцикл сгорел, сгорел и боекомплект", - рассказал пленный. Выжившие военные ВСУ пошли в Теткино пешком. "Одна рация была на всех шестерых. Команда нам была - держать позиции. Мы спрашиваем: какие позиции, куда? Вам команда сказана - держать позиции. Я, скорее всего, понял, что нас послали как приманку. Как на рыбалке: нас как приманку послали, что мы должны двигаться вперед", - рассказал пленный. По его словам, мобилизованные были нужны украинскому командованию просто чтобы россияне отвлекали свои силы и расходовали боеприпасы. "На нас им (командирам) было, если честно, я так понимаю, все равно. Потому что из группы шести человек остался только я. Этим хотели отвлечь определенные силы российские, войск Российской Федерации - на сдерживание. Штурмовики закончились, прислали вас", - рассказал пленный. В результате из отряда в шесть человек погибли все, кроме него, а сам он после трех дней бесцельного пребывания в Теткино сдался в плен. Ранее разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской армии группировки войск "Восток" с позывным "Окр" рассказывал РИА Новости, как наемники используют мобилизованных в ВСУ как приманку.
