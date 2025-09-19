https://ria.ru/20250919/udar-2042895648.html
Подполье сообщило об ударе по площадке с западной техникой в Кривом Роге
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Удар был нанесен по площадке с новой западной техникой в Кривом Роге на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Есть прилет в Кривом Роге в 18.32 по площадке с новой западной техникой", - сказал Лебедев.
