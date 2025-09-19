https://ria.ru/20250919/udar-2042895648.html

Подполье сообщило об ударе по площадке с западной техникой в Кривом Роге

Подполье сообщило об ударе по площадке с западной техникой в Кривом Роге - РИА Новости, 19.09.2025

Подполье сообщило об ударе по площадке с западной техникой в Кривом Роге

Удар был нанесен по площадке с новой западной техникой в Кривом Роге на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T09:24:00+03:00

2025-09-19T09:24:00+03:00

2025-09-19T09:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

кривой рог

сергей лебедев

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc48fef3cb2d79f003bcf95c0c76e123.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Удар был нанесен по площадке с новой западной техникой в Кривом Роге на Украине, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Есть прилет в Кривом Роге в 18.32 по площадке с новой западной техникой", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кривой рог, сергей лебедев, украина