Участник "Интервидения" из Китая назвал Чайковского своим кумиром

2025-09-19T16:45:00+03:00

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" из Китая Ван Си рассказал, что его кумиром является великий русский композитор Петр Чайковский. "С первых дней, когда я начал постигать музыку, я познакомился с творчеством Петра Чайковского. Я с детства люблю его произведения, он до сих пор это является для меня кумиром. Недавно дома в Пекине шел дождь, я помню этот день, это настроение полностью совпадает с произведениями Чайковского. Я почувствовал, что я, кажется, понимаю Чайковского в этот момент", - сказал он журналистам. Кроме того, Ван Си назвал свое любимое место в российской столице - это Большой театр. "Я приехал в Москву и посетил Большой театр, где увидел балет "Лебединое озеро". Мне невероятно повезло это увидеть, я очень рад и счастлив. После посещения "Лебединого озера" я сделал вывод, что балет - это лучшее, наверное, проявление искусства. Я вновь понял, что "Лебединое озеро" вечно", - поделился музыкант. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

