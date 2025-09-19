Рейтинг@Mail.ru
Участник "Интервидения" из Китая назвал Чайковского своим кумиром - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:45 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/uchastnik-2043019543.html
Участник "Интервидения" из Китая назвал Чайковского своим кумиром
Участник "Интервидения" из Китая назвал Чайковского своим кумиром - РИА Новости, 19.09.2025
Участник "Интервидения" из Китая назвал Чайковского своим кумиром
Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" из Китая Ван Си рассказал, что его кумиром является великий русский композитор Петр Чайковский. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:45:00+03:00
2025-09-19T16:45:00+03:00
культура
россия
москва
китай
петр чайковский
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839561810_0:0:2227:1253_1920x0_80_0_0_280e03bca8dd819383ed00baf256d5a1.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" из Китая Ван Си рассказал, что его кумиром является великий русский композитор Петр Чайковский. "С первых дней, когда я начал постигать музыку, я познакомился с творчеством Петра Чайковского. Я с детства люблю его произведения, он до сих пор это является для меня кумиром. Недавно дома в Пекине шел дождь, я помню этот день, это настроение полностью совпадает с произведениями Чайковского. Я почувствовал, что я, кажется, понимаю Чайковского в этот момент", - сказал он журналистам. Кроме того, Ван Си назвал свое любимое место в российской столице - это Большой театр. "Я приехал в Москву и посетил Большой театр, где увидел балет "Лебединое озеро". Мне невероятно повезло это увидеть, я очень рад и счастлив. После посещения "Лебединого озера" я сделал вывод, что балет - это лучшее, наверное, проявление искусства. Я вновь понял, что "Лебединое озеро" вечно", - поделился музыкант. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250919/uchastnik-2042984918.html
https://ria.ru/20250919/uchastnik-2042979798.html
россия
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/12/1839561350_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_1a61acd4df715079ec08c6834ac4c432.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, китай, петр чайковский, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , большой театр, интервидение – 2025
Культура, Россия, Москва, Китай, Петр Чайковский, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Большой театр, Интервидение – 2025
Участник "Интервидения" из Китая назвал Чайковского своим кумиром

Участник "Интервидения" из Китая Ван Си назвал Петра Чайковского своим кумиром

© РИА Новости / Виктор Хоменко | Перейти в медиабанкРусский композитор Петр Ильич Чайковский
Русский композитор Петр Ильич Чайковский - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Виктор Хоменко
Перейти в медиабанк
Русский композитор Петр Ильич Чайковский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" из Китая Ван Си рассказал, что его кумиром является великий русский композитор Петр Чайковский.
"С первых дней, когда я начал постигать музыку, я познакомился с творчеством Петра Чайковского. Я с детства люблю его произведения, он до сих пор это является для меня кумиром. Недавно дома в Пекине шел дождь, я помню этот день, это настроение полностью совпадает с произведениями Чайковского. Я почувствовал, что я, кажется, понимаю Чайковского в этот момент", - сказал он журналистам.
Shaman (Россия) после жеребьевки участников международного музыкального конкурса Интервидение - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Участник "Интервидения" рассказал, что подарил певцу Shaman
Вчера, 14:49
Кроме того, Ван Си назвал свое любимое место в российской столице - это Большой театр.
"Я приехал в Москву и посетил Большой театр, где увидел балет "Лебединое озеро". Мне невероятно повезло это увидеть, я очень рад и счастлив. После посещения "Лебединого озера" я сделал вывод, что балет - это лучшее, наверное, проявление искусства. Я вновь понял, что "Лебединое озеро" вечно", - поделился музыкант.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Певец, участник международного конкурса Интервидения Ван Си (Китай) - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Участник "Интервидения" из Китая рассказал о мечте купить квартиру в Москве
Вчера, 14:35
 
КультураРоссияМоскваКитайПетр ЧайковскийВладимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Большой театрИнтервидение – 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала