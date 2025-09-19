https://ria.ru/20250919/uchastnik-2042984918.html

Участник "Интервидения" рассказал, что подарил певцу Shaman

Участник "Интервидения" рассказал, что подарил певцу Shaman

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" из Китая Ван Си рассказал, что его подарок для заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman), представляющего Россию на конкурсе, символизирует пожелание здоровья. Ранее Shaman сообщил, что представитель Китая преподнес ему подарок. В день финала конкурса артист планирует сделать ответный презент для Ван Си. "На самом деле "Интервидение" дает хорошую возможность пообщаться и подружиться с коллегами из самых разных стран. Мы действительно в эти дни постоянно общались и стали друзьями. Подарок, который я подарил Shaman, я выбрал это в Гугунском музее в Пекине. Это предмет в форме помидора, он с запахом, который дает здоровье. Мой посыл - дать здоровье Shaman, чтобы он продолжал свое творчество и всегда был здоров. Я надеюсь, что он почувствовал эту искренность с моей стороны", - сказал он журналистам. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

