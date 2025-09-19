https://ria.ru/20250919/uchastnik-2042979798.html
Участник "Интервидения" из Китая рассказал о мечте купить квартиру в Москве
Участник "Интервидения" из Китая рассказал о мечте купить квартиру в Москве - РИА Новости, 19.09.2025
Участник "Интервидения" из Китая рассказал о мечте купить квартиру в Москве
Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" из Китая Ван Си рассказал, что мечтает купить квартиру в Москве и переехать, по словам музыканта,... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T14:35:00+03:00
2025-09-19T14:35:00+03:00
2025-09-19T15:47:00+03:00
культура
россия
москва
китай
владимир путин
игорь матвиенко
shaman (ярослав дронов)
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041054993_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_7d22e960e970e10d7adcf2c4321b21b3.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" из Китая Ван Си рассказал, что мечтает купить квартиру в Москве и переехать, по словам музыканта, тогда он сможет полностью прочувствовать Россию и ее культуру. "Я вчера общался с российскими коллегами и задумался на тему того, что "Интервидение" все-таки когда-то закончится, и я вернусь обратно в Китай. Мне будет очень грустно, я не хочу уезжать из России. Я даже спросил, сколько стоит квартира в Москве. Я бы хотел купить квартиру и жить здесь, тогда я смогу ощутить в полной мере русскую культуру и Россию", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие у него планы после участия в конкурсе "Интервидение". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250919/konferentsiya-2042966348.html
россия
москва
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041054993_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_d708912f44f4977dfc633b4ba6c82490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, китай, владимир путин, игорь матвиенко, shaman (ярослав дронов) , интервидение – 2025
Культура, Россия, Москва, Китай, Владимир Путин, Игорь Матвиенко, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Интервидение – 2025
Участник "Интервидения" из Китая рассказал о мечте купить квартиру в Москве
Участник "Интервидения" Ван Си хочет купить квартиру в Москве и переехать