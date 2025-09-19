https://ria.ru/20250919/uchastnik-2042979798.html

Участник "Интервидения" из Китая рассказал о мечте купить квартиру в Москве

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" из Китая Ван Си рассказал, что мечтает купить квартиру в Москве и переехать, по словам музыканта, тогда он сможет полностью прочувствовать Россию и ее культуру. "Я вчера общался с российскими коллегами и задумался на тему того, что "Интервидение" все-таки когда-то закончится, и я вернусь обратно в Китай. Мне будет очень грустно, я не хочу уезжать из России. Я даже спросил, сколько стоит квартира в Москве. Я бы хотел купить квартиру и жить здесь, тогда я смогу ощутить в полной мере русскую культуру и Россию", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие у него планы после участия в конкурсе "Интервидение". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

