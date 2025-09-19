Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье нашли тело гендиректора АО "НПК "Химпроминжиниринг"
18:52 19.09.2025 (обновлено: 18:59 19.09.2025)
В Подмосковье нашли тело гендиректора АО "НПК "Химпроминжиниринг"
московская область (подмосковье)
россия
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тело генерального директора АО "НПК "Химпроминжиниринг" Александра Тюнина нашли в Подмосковье, предварительно, он покончил с собой, сообщил РИА Новости информированный источник."В Подмосковье обнаружено тело генерального директора АО "НПК "Химпроминжиниринг" Александра Тюнина. Предварительно, он покончил с собой", - сказал источник.Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, сейчас по данному факту проводится проверка.
московская область (подмосковье)
россия
московская область (подмосковье), россия
Московская область (Подмосковье), Россия
© Фото : Пресс-служба "Росатома"Александр Тюнин
© Фото : Пресс-служба "Росатома"
Александр Тюнин. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тело генерального директора АО "НПК "Химпроминжиниринг" Александра Тюнина нашли в Подмосковье, предварительно, он покончил с собой, сообщил РИА Новости информированный источник.
Подмосковье обнаружено тело генерального директора АО "НПК "Химпроминжиниринг" Александра Тюнина. Предварительно, он покончил с собой", - сказал источник.
Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, сейчас по данному факту проводится проверка.
Николай Курц - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Пропавшего в Иркутске судью нашли мертвым
14 сентября, 14:53
 
Московская область (Подмосковье)Россия
 
 
