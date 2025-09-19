https://ria.ru/20250919/tyunin-2043068374.html
В Подмосковье нашли тело гендиректора АО "НПК "Химпроминжиниринг"
В Подмосковье нашли тело гендиректора АО "НПК "Химпроминжиниринг"
2025-09-19T18:52:00+03:00
2025-09-19T18:52:00+03:00
2025-09-19T18:59:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тело генерального директора АО "НПК "Химпроминжиниринг" Александра Тюнина нашли в Подмосковье, предварительно, он покончил с собой, сообщил РИА Новости информированный источник."В Подмосковье обнаружено тело генерального директора АО "НПК "Химпроминжиниринг" Александра Тюнина. Предварительно, он покончил с собой", - сказал источник.Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, сейчас по данному факту проводится проверка.
