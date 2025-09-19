https://ria.ru/20250919/tyunin-2043068374.html

В Подмосковье нашли тело гендиректора АО "НПК "Химпроминжиниринг"

В Подмосковье нашли тело гендиректора АО "НПК "Химпроминжиниринг" - РИА Новости, 19.09.2025

В Подмосковье нашли тело гендиректора АО "НПК "Химпроминжиниринг"

Тело генерального директора АО "НПК "Химпроминжиниринг" Александра Тюнина нашли в Подмосковье, предварительно, он покончил с собой, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T18:52:00+03:00

2025-09-19T18:52:00+03:00

2025-09-19T18:59:00+03:00

московская область (подмосковье)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983677072_0:179:1995:1302_1920x0_80_0_0_157e85e207f05d9a82fd5ba26a122136.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Тело генерального директора АО "НПК "Химпроминжиниринг" Александра Тюнина нашли в Подмосковье, предварительно, он покончил с собой, сообщил РИА Новости информированный источник."В Подмосковье обнаружено тело генерального директора АО "НПК "Химпроминжиниринг" Александра Тюнина. Предварительно, он покончил с собой", - сказал источник.Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, сейчас по данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20250914/irkutsk-2041841134.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия