https://ria.ru/20250919/tyumgu-2042997912.html

Тюменский государственный университет наградили орденом Почета

Тюменский государственный университет наградили орденом Почета - РИА Новости, 19.09.2025

Тюменский государственный университет наградили орденом Почета

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков вручил орден Почета коллективу Тюменского государственного университета по случаю 95-летия вуза. От... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T15:47:00+03:00

2025-09-19T15:47:00+03:00

2025-09-19T15:59:00+03:00

тюменский государственный университет

общество

тюменская область

россия

валерий фальков

социальный навигатор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042994059_0:184:2000:1309_1920x0_80_0_0_4823ba956c996271fcf7128ea75067c8.jpg

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков вручил орден Почета коллективу Тюменского государственного университета по случаю 95-летия вуза. От лица коллектива орден получил ректор ТюмГУ Иван Романчук. Церемония состоялась в ходе визита министра в университет.В своем выступлении глава Минобрнауки России поблагодарил преподавателей, выпускников, всех, кто в разные годы трудился в университете и работает в ТюмГУ сегодня."Важно, чтобы команда во главе с ректором, весь коллектив не только помнили о славных традициях, гордились достигнутыми успехами, но и понимали, что необходимо высоко держать это знамя и сделать все возможное, чтобы к столетию вуз стал еще лучше. Особенно приятно, что 95-летие родного университета впервые в его истории отмечено на уровне главы государства", – сказал Фальков.Орден почета является одной из высших государственных наград в новейшей истории России. Коллектив Тюменского госуниверситета получил награду за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов и научно-педагогической деятельности. Соответствующий указ подписан Президентом России Владимиром Путиным."Высокая честь и большая ответственность получить столь значимый орден. От всего сердца поздравляю весь наш коллектив с этой наградой и, конечно, с юбилеем университета. Горжусь результатами работы и благодарю Президента за признание нашего профессионализма и накопленного опыта. Это огромный стимул работать еще больше, не останавливаться на достигнутом и ставить перед собой новые цели", – заявил ректор ТюмГУ Иван Романчук, принимая награду.ТюмГУ – единственный гражданский вуз Тюменской области, награжденный орденом Почета.

https://ria.ru/20250916/tyumgu-2042215297.html

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменский государственный университет, общество, тюменская область, россия, валерий фальков, социальный навигатор