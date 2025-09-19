https://ria.ru/20250919/tyumgu-2042997912.html
Тюменский государственный университет наградили орденом Почета
Тюменский государственный университет наградили орденом Почета - РИА Новости, 19.09.2025
Тюменский государственный университет наградили орденом Почета
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков вручил орден Почета коллективу Тюменского государственного университета по случаю 95-летия вуза. От... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T15:47:00+03:00
2025-09-19T15:47:00+03:00
2025-09-19T15:59:00+03:00
тюменский государственный университет
общество
тюменская область
россия
валерий фальков
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042994059_0:184:2000:1309_1920x0_80_0_0_4823ba956c996271fcf7128ea75067c8.jpg
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков вручил орден Почета коллективу Тюменского государственного университета по случаю 95-летия вуза. От лица коллектива орден получил ректор ТюмГУ Иван Романчук. Церемония состоялась в ходе визита министра в университет.В своем выступлении глава Минобрнауки России поблагодарил преподавателей, выпускников, всех, кто в разные годы трудился в университете и работает в ТюмГУ сегодня."Важно, чтобы команда во главе с ректором, весь коллектив не только помнили о славных традициях, гордились достигнутыми успехами, но и понимали, что необходимо высоко держать это знамя и сделать все возможное, чтобы к столетию вуз стал еще лучше. Особенно приятно, что 95-летие родного университета впервые в его истории отмечено на уровне главы государства", – сказал Фальков.Орден почета является одной из высших государственных наград в новейшей истории России. Коллектив Тюменского госуниверситета получил награду за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов и научно-педагогической деятельности. Соответствующий указ подписан Президентом России Владимиром Путиным."Высокая честь и большая ответственность получить столь значимый орден. От всего сердца поздравляю весь наш коллектив с этой наградой и, конечно, с юбилеем университета. Горжусь результатами работы и благодарю Президента за признание нашего профессионализма и накопленного опыта. Это огромный стимул работать еще больше, не останавливаться на достигнутом и ставить перед собой новые цели", – заявил ректор ТюмГУ Иван Романчук, принимая награду.ТюмГУ – единственный гражданский вуз Тюменской области, награжденный орденом Почета.
https://ria.ru/20250916/tyumgu-2042215297.html
тюменская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042994059_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d325f733d50f39212eff4c2599fe2c01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменский государственный университет, общество, тюменская область, россия, валерий фальков, социальный навигатор
Тюменский государственный университет, Общество, Тюменская область, Россия, Валерий Фальков, Социальный навигатор