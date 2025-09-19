Рейтинг@Mail.ru
Тюменский государственный университет наградили орденом Почета
15:47 19.09.2025
Тюменский государственный университет наградили орденом Почета
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков вручил орден Почета коллективу Тюменского государственного университета по случаю 95-летия вуза.
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков вручил орден Почета коллективу Тюменского государственного университета по случаю 95-летия вуза. От лица коллектива орден получил ректор ТюмГУ Иван Романчук. Церемония состоялась в ходе визита министра в университет.В своем выступлении глава Минобрнауки России поблагодарил преподавателей, выпускников, всех, кто в разные годы трудился в университете и работает в ТюмГУ сегодня.&quot;Важно, чтобы команда во главе с ректором, весь коллектив не только помнили о славных традициях, гордились достигнутыми успехами, но и понимали, что необходимо высоко держать это знамя и сделать все возможное, чтобы к столетию вуз стал еще лучше. Особенно приятно, что 95-летие родного университета впервые в его истории отмечено на уровне главы государства&quot;, – сказал Фальков.Орден почета является одной из высших государственных наград в новейшей истории России. Коллектив Тюменского госуниверситета получил награду за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов и научно-педагогической деятельности. Соответствующий указ подписан Президентом России Владимиром Путиным.&quot;Высокая честь и большая ответственность получить столь значимый орден. От всего сердца поздравляю весь наш коллектив с этой наградой и, конечно, с юбилеем университета. Горжусь результатами работы и благодарю Президента за признание нашего профессионализма и накопленного опыта. Это огромный стимул работать еще больше, не останавливаться на достигнутом и ставить перед собой новые цели&quot;, – заявил ректор ТюмГУ Иван Романчук, принимая награду.ТюмГУ – единственный гражданский вуз Тюменской области, награжденный орденом Почета.
© Фото предоставлено пресс-службой ТюмГУ
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и ректор ТюмГУ Иван Романчук
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков вручил орден Почета коллективу Тюменского государственного университета по случаю 95-летия вуза. От лица коллектива орден получил ректор ТюмГУ Иван Романчук. Церемония состоялась в ходе визита министра в университет.
В своем выступлении глава Минобрнауки России поблагодарил преподавателей, выпускников, всех, кто в разные годы трудился в университете и работает в ТюмГУ сегодня.
"Важно, чтобы команда во главе с ректором, весь коллектив не только помнили о славных традициях, гордились достигнутыми успехами, но и понимали, что необходимо высоко держать это знамя и сделать все возможное, чтобы к столетию вуз стал еще лучше. Особенно приятно, что 95-летие родного университета впервые в его истории отмечено на уровне главы государства", – сказал Фальков.

Орден почета является одной из высших государственных наград в новейшей истории России. Коллектив Тюменского госуниверситета получил награду за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов и научно-педагогической деятельности. Соответствующий указ подписан Президентом России Владимиром Путиным.
"Высокая честь и большая ответственность получить столь значимый орден. От всего сердца поздравляю весь наш коллектив с этой наградой и, конечно, с юбилеем университета. Горжусь результатами работы и благодарю Президента за признание нашего профессионализма и накопленного опыта. Это огромный стимул работать еще больше, не останавливаться на достигнутом и ставить перед собой новые цели", – заявил ректор ТюмГУ Иван Романчук, принимая награду.

ТюмГУ – единственный гражданский вуз Тюменской области, награжденный орденом Почета.
 
