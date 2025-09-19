https://ria.ru/20250919/tsb-2043082030.html

ЦБ назвал высокую ключевую ставку жаропонижающим для экономики

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Высокая ключевая ставка Банка России в настоящее время является "жаропонижающей таблеткой для температурящей экономики" - горько, но необходимо, говорится в Telegram-канале ЦБ. "Можно сказать, что высокая ключевая ставка сейчас — это жаропонижающая таблетка для температурящей экономики. Горько, но необходимо. Высокие ставки позволяют охладить высокий, растущий спрос, который опережает рост предложения", - говорится в ответе регулятора на тезис о том, что для развития и роста бизнеса "ставка должна быть 4%". ЦБ отмечает, что ключевая ставка должна быть такой, чтобы обеспечить низкую стабильную инфляцию. Вести бизнес сложно не при временно высоких ставках, а при постоянно высокой инфляции, подчеркивает регулятор. Рост кредитной нагрузки затрагивает лишь те компании, которые постоянно пользуются кредитами, а вот высокая инфляция негативно влияет на всех. Ведь расходы на заработные платы, материалы, оборудование, логистику растут у всех. "Когда экономика перегрета, как сейчас, низкие ставки - это не панацея, а тушение пожара бензином. Ведь рост производства зависит не от количества денег, а от ресурсов и их производительности - это труд, капитал и технологии", - продолжает ЦБ РФ. "Сейчас основное ограничение - это дефицит кадров. Поэтому даже если залить экономику дешевыми деньгами, это не решит проблему. Компании, получив деньги, еще яростнее будут конкурировать друг с другом за ограниченные ресурсы, производство при этом не вырастет, а вот инфляция еще больше ускорится", - пояснил ЦБ. Регулятор настаивает, что ставки по кредитам напрямую зависят от инфляции. Банки закладывают ее в процентные ставки. Период высоких ставок — непростое время для компаний, но нужно его пережить, чтобы в итоге жить и работать в условиях умеренно и предсказуемо меняющихся цен и брать кредиты уже по доступным ставкам. Банк России по итогам заседания совета директоров ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых.

