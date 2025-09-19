Рейтинг@Mail.ru
ЦБ назвал высокую ключевую ставку жаропонижающим для экономики - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/tsb-2043082030.html
ЦБ назвал высокую ключевую ставку жаропонижающим для экономики
ЦБ назвал высокую ключевую ставку жаропонижающим для экономики - РИА Новости, 19.09.2025
ЦБ назвал высокую ключевую ставку жаропонижающим для экономики
Высокая ключевая ставка Банка России в настоящее время является "жаропонижающей таблеткой для температурящей экономики" - горько, но необходимо, говорится в... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T20:11:00+03:00
2025-09-19T20:11:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_410d17451d06b24e1bcb458e760d18f1.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Высокая ключевая ставка Банка России в настоящее время является "жаропонижающей таблеткой для температурящей экономики" - горько, но необходимо, говорится в Telegram-канале ЦБ. "Можно сказать, что высокая ключевая ставка сейчас — это жаропонижающая таблетка для температурящей экономики. Горько, но необходимо. Высокие ставки позволяют охладить высокий, растущий спрос, который опережает рост предложения", - говорится в ответе регулятора на тезис о том, что для развития и роста бизнеса "ставка должна быть 4%". ЦБ отмечает, что ключевая ставка должна быть такой, чтобы обеспечить низкую стабильную инфляцию. Вести бизнес сложно не при временно высоких ставках, а при постоянно высокой инфляции, подчеркивает регулятор. Рост кредитной нагрузки затрагивает лишь те компании, которые постоянно пользуются кредитами, а вот высокая инфляция негативно влияет на всех. Ведь расходы на заработные платы, материалы, оборудование, логистику растут у всех. "Когда экономика перегрета, как сейчас, низкие ставки - это не панацея, а тушение пожара бензином. Ведь рост производства зависит не от количества денег, а от ресурсов и их производительности - это труд, капитал и технологии", - продолжает ЦБ РФ. "Сейчас основное ограничение - это дефицит кадров. Поэтому даже если залить экономику дешевыми деньгами, это не решит проблему. Компании, получив деньги, еще яростнее будут конкурировать друг с другом за ограниченные ресурсы, производство при этом не вырастет, а вот инфляция еще больше ускорится", - пояснил ЦБ. Регулятор настаивает, что ставки по кредитам напрямую зависят от инфляции. Банки закладывают ее в процентные ставки. Период высоких ставок — непростое время для компаний, но нужно его пережить, чтобы в итоге жить и работать в условиях умеренно и предсказуемо меняющихся цен и брать кредиты уже по доступным ставкам. Банк России по итогам заседания совета директоров ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
https://ria.ru/20250918/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
https://ria.ru/20250918/rubl-2042732310.html
https://ria.ru/20250919/tsb-2042985809.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1edf1ac9065c5260f66aeedbc4df0e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ назвал высокую ключевую ставку жаропонижающим для экономики

ЦБ назвал высокую ключевую ставку жаропонижающим для температурящей экономики

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Высокая ключевая ставка Банка России в настоящее время является "жаропонижающей таблеткой для температурящей экономики" - горько, но необходимо, говорится в Telegram-канале ЦБ.
"Можно сказать, что высокая ключевая ставка сейчас — это жаропонижающая таблетка для температурящей экономики. Горько, но необходимо. Высокие ставки позволяют охладить высокий, растущий спрос, который опережает рост предложения", - говорится в ответе регулятора на тезис о том, что для развития и роста бизнеса "ставка должна быть 4%".
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка Центрального Банка России: что это, зачем нужна и на что влияет
18 сентября, 14:47
ЦБ отмечает, что ключевая ставка должна быть такой, чтобы обеспечить низкую стабильную инфляцию. Вести бизнес сложно не при временно высоких ставках, а при постоянно высокой инфляции, подчеркивает регулятор.
Рост кредитной нагрузки затрагивает лишь те компании, которые постоянно пользуются кредитами, а вот высокая инфляция негативно влияет на всех. Ведь расходы на заработные платы, материалы, оборудование, логистику растут у всех.
"Когда экономика перегрета, как сейчас, низкие ставки - это не панацея, а тушение пожара бензином. Ведь рост производства зависит не от количества денег, а от ресурсов и их производительности - это труд, капитал и технологии", - продолжает ЦБ РФ.
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
В ЦБ развеяли мифы о цифровом рубле
18 сентября, 15:43
"Сейчас основное ограничение - это дефицит кадров. Поэтому даже если залить экономику дешевыми деньгами, это не решит проблему. Компании, получив деньги, еще яростнее будут конкурировать друг с другом за ограниченные ресурсы, производство при этом не вырастет, а вот инфляция еще больше ускорится", - пояснил ЦБ.
Регулятор настаивает, что ставки по кредитам напрямую зависят от инфляции. Банки закладывают ее в процентные ставки. Период высоких ставок — непростое время для компаний, но нужно его пережить, чтобы в итоге жить и работать в условиях умеренно и предсказуемо меняющихся цен и брать кредиты уже по доступным ставкам.
Банк России по итогам заседания совета директоров ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ЦБ закрепит правовой режим фининструментов с привязкой к криптовалютам
Вчера, 14:53
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала