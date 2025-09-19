Рейтинг@Mail.ru
ЦБ рассказал о применении ИИ в своей работе - РИА Новости, 19.09.2025
19:03 19.09.2025
ЦБ рассказал о применении ИИ в своей работе
ЦБ рассказал о применении ИИ в своей работе - РИА Новости, 19.09.2025
ЦБ рассказал о применении ИИ в своей работе
Банк России в своем Telegram-канале рассказал, что уже применяет искусственный интеллект в своей деятельности - так, он используется при работе с жалобами и для РИА Новости, 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Банк России в своем Telegram-канале рассказал, что уже применяет искусственный интеллект в своей деятельности - так, он используется при работе с жалобами и для адаптации языка аналитических материалов регулятора. "Банк России уже применяет ИИ, например, при работе с жалобами. Новые технологии позволяют классифицировать жалобы, маршрутизировать их для дальнейшей обработки", - рассказал регулятор. Также ИИ задействуется для адаптации языка аналитических материалов Банка России, чтобы сделать их более понятными для разных целевых аудиторий. ЦБ РФ отмечает, что искусственный интеллект становится важным инструментом, который помогает аналитикам и экономистам более эффективно обрабатывать и анализировать данные. "Это означает, что с помощью ИИ можно быстрее, точнее и в большем объеме собирать информацию, что в свою очередь помогает формировать более полное представление о текущей экономической ситуации", - говорится в канале регулятора. Однако, отмечает ЦБ РФ, для эффективного использования ИИ требуется большой объем исторической информации, которой в настоящий момент пока недостаточно. Более того, экспертная оценка по-прежнему играет ключевую роль в принятии решений в Банке России. "Решения по ключевой ставке и другим важным вопросам остаются исключительно в компетенции совета директоров", - заключил регулятор.
технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ рассказал о применении ИИ в своей работе

Банк России начал использовать ИИ при работе с жалобами

Центральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Банк России в своем Telegram-канале рассказал, что уже применяет искусственный интеллект в своей деятельности - так, он используется при работе с жалобами и для адаптации языка аналитических материалов регулятора.
«
"Банк России уже применяет ИИ, например, при работе с жалобами. Новые технологии позволяют классифицировать жалобы, маршрутизировать их для дальнейшей обработки", - рассказал регулятор.
Также ИИ задействуется для адаптации языка аналитических материалов Банка России, чтобы сделать их более понятными для разных целевых аудиторий.
ЦБ РФ отмечает, что искусственный интеллект становится важным инструментом, который помогает аналитикам и экономистам более эффективно обрабатывать и анализировать данные. "Это означает, что с помощью ИИ можно быстрее, точнее и в большем объеме собирать информацию, что в свою очередь помогает формировать более полное представление о текущей экономической ситуации", - говорится в канале регулятора.
Однако, отмечает ЦБ РФ, для эффективного использования ИИ требуется большой объем исторической информации, которой в настоящий момент пока недостаточно.
Более того, экспертная оценка по-прежнему играет ключевую роль в принятии решений в Банке России. "Решения по ключевой ставке и другим важным вопросам остаются исключительно в компетенции совета директоров", - заключил регулятор.
