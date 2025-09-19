https://ria.ru/20250919/tsb-2043070424.html

ЦБ рассказал о применении ИИ в своей работе

ЦБ рассказал о применении ИИ в своей работе - РИА Новости, 19.09.2025

ЦБ рассказал о применении ИИ в своей работе

Банк России в своем Telegram-канале рассказал, что уже применяет искусственный интеллект в своей деятельности - так, он используется при работе с жалобами и для РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T19:03:00+03:00

2025-09-19T19:03:00+03:00

2025-09-19T19:03:00+03:00

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557141_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_ad3202d171887aa641884733d23a0760.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Банк России в своем Telegram-канале рассказал, что уже применяет искусственный интеллект в своей деятельности - так, он используется при работе с жалобами и для адаптации языка аналитических материалов регулятора. "Банк России уже применяет ИИ, например, при работе с жалобами. Новые технологии позволяют классифицировать жалобы, маршрутизировать их для дальнейшей обработки", - рассказал регулятор. Также ИИ задействуется для адаптации языка аналитических материалов Банка России, чтобы сделать их более понятными для разных целевых аудиторий. ЦБ РФ отмечает, что искусственный интеллект становится важным инструментом, который помогает аналитикам и экономистам более эффективно обрабатывать и анализировать данные. "Это означает, что с помощью ИИ можно быстрее, точнее и в большем объеме собирать информацию, что в свою очередь помогает формировать более полное представление о текущей экономической ситуации", - говорится в канале регулятора. Однако, отмечает ЦБ РФ, для эффективного использования ИИ требуется большой объем исторической информации, которой в настоящий момент пока недостаточно. Более того, экспертная оценка по-прежнему играет ключевую роль в принятии решений в Банке России. "Решения по ключевой ставке и другим важным вопросам остаются исключительно в компетенции совета директоров", - заключил регулятор.

https://ria.ru/20250602/tsyganov-2020556384.html

https://ria.ru/20250919/neyroseti-2042882887.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)