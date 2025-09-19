https://ria.ru/20250919/tsb-2042985809.html

ЦБ закрепит правовой режим фининструментов с привязкой к криптовалютам

ЦБ закрепит правовой режим фининструментов с привязкой к криптовалютам - РИА Новости, 19.09.2025

ЦБ закрепит правовой режим фининструментов с привязкой к криптовалютам

Банк России закрепит правовой режим предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг и производных финансовых инструментов, доходность которых... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T14:53:00+03:00

2025-09-19T14:53:00+03:00

2025-09-19T14:53:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

криптовалюта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_410d17451d06b24e1bcb458e760d18f1.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Банк России закрепит правовой режим предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг и производных финансовых инструментов, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты, следует из материалов регулятора. ЦБ РФ разработал и опубликовал проект указания о ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. "Проект подготовлен в целях установления определенности в отношении правового режима ценных бумаг, привязанных к цене (курсу) цифровой валюты или иным рассчитываемым на ее (его) основании показателям, а также договоров, являющихся расчетными производными финансовыми инструментами, базисными активами которых является цена (курс) цифровой валюты или иные рассчитываемые на ее (его) основании показатели", - говорится в пояснительной записке к проекту указания. Проектом предусмотрено, что такие ценные бумаги и производные финансовые инструменты предназначены для квалифицированных инвесторов. ЦБ РФ в мае выпустил информационное письмо, которым разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты.

https://ria.ru/20250918/kurs-2042657182.html

https://ria.ru/20250918/rubl-2042732310.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), криптовалюта