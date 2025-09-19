https://ria.ru/20250919/tsb-2042985809.html
ЦБ закрепит правовой режим фининструментов с привязкой к криптовалютам
ЦБ закрепит правовой режим фининструментов с привязкой к криптовалютам
2025-09-19T14:53:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Банк России закрепит правовой режим предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг и производных финансовых инструментов, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты, следует из материалов регулятора. ЦБ РФ разработал и опубликовал проект указания о ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. "Проект подготовлен в целях установления определенности в отношении правового режима ценных бумаг, привязанных к цене (курсу) цифровой валюты или иным рассчитываемым на ее (его) основании показателям, а также договоров, являющихся расчетными производными финансовыми инструментами, базисными активами которых является цена (курс) цифровой валюты или иные рассчитываемые на ее (его) основании показатели", - говорится в пояснительной записке к проекту указания. Проектом предусмотрено, что такие ценные бумаги и производные финансовые инструменты предназначены для квалифицированных инвесторов. ЦБ РФ в мае выпустил информационное письмо, которым разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты.
