Трамп допустил шатдаун после решения сената о финансировании правительства - РИА Новости, 20.09.2025
23:56 19.09.2025 (обновлено: 00:16 20.09.2025)
Трамп допустил шатдаун после решения сената о финансировании правительства
в мире
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил шатдаун на фоне того, что сенат отклонил законопроект о финансировании правительства."Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой", — заявил хозяин Белого дома.В пятницу сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. За документ проголосовали 44 сенатора, против — 48.Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
© Getty Images / Kevin DietschПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил шатдаун на фоне того, что сенат отклонил законопроект о финансировании правительства.
"Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой", — заявил хозяин Белого дома.
В пятницу сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. За документ проголосовали 44 сенатора, против — 48.
Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.
