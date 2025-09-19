https://ria.ru/20250919/tramp-2043106825.html
Трамп допустил шатдаун после решения сената о финансировании правительства
Трамп допустил шатдаун после решения сената о финансировании правительства - РИА Новости, 20.09.2025
Трамп допустил шатдаун после решения сената о финансировании правительства
Президент США Дональд Трамп не исключил шатдаун на фоне того, что сенат отклонил законопроект о финансировании правительства. РИА Новости, 20.09.2025
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил шатдаун на фоне того, что сенат отклонил законопроект о финансировании правительства."Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой", — заявил хозяин Белого дома.В пятницу сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. За документ проголосовали 44 сенатора, против — 48.Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.
Трамп допустил шатдаун после решения сената о финансировании правительства
Трамп допустил шатдаун на фоне решения сената о финансировании правительства США