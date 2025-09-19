Рейтинг@Mail.ru
Трамп запросил одобрение сделки по продаже оружия Израилю, пишет WSJ
20:22 19.09.2025
Трамп запросил одобрение сделки по продаже оружия Израилю, пишет WSJ
в мире
израиль
сша
катар
дональд трамп
хамас
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Конгресс с просьбой согласовать продажу оружия Израилю почти на 6 миллиардов долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на поступившие в его распоряжение документы и источники. По данным издания, в пакет входит контракт на 3,8 миллиарда долларов на поставку 30 ударных вертолётов AH-64 Apache, что позволит почти вдвое увеличить парк этих машин в израильской армии. Ещё 1,9 миллиарда долларов предусмотрено на закупку 3250 пехотных бронемашин. Как уточнили источники, поставки займут от двух до трёх лет. Запрос подан на фоне недавнего ракетного удара Израиля по объектам палестинского движения ХАМАС в Катаре и активного наступления в Газе, вызвавших резкую критику в Европе и регионе.
в мире, израиль, сша, катар, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, США, Катар, Дональд Трамп, ХАМАС
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 сен – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Конгресс с просьбой согласовать продажу оружия Израилю почти на 6 миллиардов долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на поступившие в его распоряжение документы и источники.
По данным издания, в пакет входит контракт на 3,8 миллиарда долларов на поставку 30 ударных вертолётов AH-64 Apache, что позволит почти вдвое увеличить парк этих машин в израильской армии. Ещё 1,9 миллиарда долларов предусмотрено на закупку 3250 пехотных бронемашин.
Как уточнили источники, поставки займут от двух до трёх лет. Запрос подан на фоне недавнего ракетного удара Израиля по объектам палестинского движения ХАМАС в Катаре и активного наступления в Газе, вызвавших резкую критику в Европе и регионе.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Посланник Трампа призвал Европу готовиться к поддержке Украины без США
