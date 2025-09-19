https://ria.ru/20250919/tramp-2043018375.html
СМИ рассказали, от какой тактики в отношении России отказался Трамп
СМИ рассказали, от какой тактики в отношении России отказался Трамп - РИА Новости, 19.09.2025
СМИ рассказали, от какой тактики в отношении России отказался Трамп
Президент США Дональд Трамп отказался от тактики предыдущего главы американской администрации Джо Байдена оказывать санкционное давление на Россию, пишет... РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T16:43:00+03:00
2025-09-19T16:43:00+03:00
2025-09-19T16:43:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
джо байден
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:240:2001:1365_1920x0_80_0_0_d2c980d0ea6cf84bc97f405ddc1ad709.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от тактики предыдущего главы американской администрации Джо Байдена оказывать санкционное давление на Россию, пишет Washington Post."Новые санкции были ключевым инструментом администрации Байдена <…>. От этого подхода отказались: Трамп с начала своего срока не ввел никаких новых ограничений против России", — говорится в публикации.В материале указали, что без введения новых экономических мер предыдущие рестрикции против России постепенно теряют свою силу.Газета 14 сентября писала, что требование Трампа к странам НАТО отказаться от импорта российской нефти может быть попыткой отложить принятие новых антироссийских санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250919/zelenskiy-2042994997.html
https://ria.ru/20250919/hill-2042957599.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:52:2001:1552_1920x0_80_0_0_a676cd89dfe70931b8186c05850fd261.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва, джо байден, дональд трамп, нато
В мире, Россия, США, Москва, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО
СМИ рассказали, от какой тактики в отношении России отказался Трамп
WP: Трамп отказался от тактики Байдена оказывать давление на Россию санкциями