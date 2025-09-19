Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, от какой тактики в отношении России отказался Трамп - РИА Новости, 19.09.2025
16:43 19.09.2025
СМИ рассказали, от какой тактики в отношении России отказался Трамп
Президент США Дональд Трамп отказался от тактики предыдущего главы американской администрации Джо Байдена оказывать санкционное давление на Россию, пишет... РИА Новости, 19.09.2025
в мире
россия
сша
москва
джо байден
дональд трамп
нато
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от тактики предыдущего главы американской администрации Джо Байдена оказывать санкционное давление на Россию, пишет Washington Post."Новые санкции были ключевым инструментом администрации Байдена &lt;…&gt;. От этого подхода отказались: Трамп с начала своего срока не ввел никаких новых ограничений против России", — говорится в публикации.В материале указали, что без введения новых экономических мер предыдущие рестрикции против России постепенно теряют свою силу.Газета 14 сентября писала, что требование Трампа к странам НАТО отказаться от импорта российской нефти может быть попыткой отложить принятие новых антироссийских санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
россия
сша
москва
в мире, россия, сша, москва, джо байден, дональд трамп, нато
В мире, Россия, США, Москва, Джо Байден, Дональд Трамп, НАТО
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от тактики предыдущего главы американской администрации Джо Байдена оказывать санкционное давление на Россию, пишет Washington Post.
«
"Новые санкции были ключевым инструментом администрации Байдена <…>. От этого подхода отказались: Трамп с начала своего срока не ввел никаких новых ограничений против России", — говорится в публикации.
В материале указали, что без введения новых экономических мер предыдущие рестрикции против России постепенно теряют свою силу.
Газета 14 сентября писала, что требование Трампа к странам НАТО отказаться от импорта российской нефти может быть попыткой отложить принятие новых антироссийских санкций.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В мире Россия США Москва Джо Байден Дональд Трамп НАТО
 
 
