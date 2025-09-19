https://ria.ru/20250919/tramp-2043018375.html

СМИ рассказали, от какой тактики в отношении России отказался Трамп

СМИ рассказали, от какой тактики в отношении России отказался Трамп - РИА Новости, 19.09.2025

СМИ рассказали, от какой тактики в отношении России отказался Трамп

Президент США Дональд Трамп отказался от тактики предыдущего главы американской администрации Джо Байдена оказывать санкционное давление на Россию, пишет... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T16:43:00+03:00

2025-09-19T16:43:00+03:00

2025-09-19T16:43:00+03:00

в мире

россия

сша

москва

джо байден

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796079_0:240:2001:1365_1920x0_80_0_0_d2c980d0ea6cf84bc97f405ddc1ad709.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался от тактики предыдущего главы американской администрации Джо Байдена оказывать санкционное давление на Россию, пишет Washington Post."Новые санкции были ключевым инструментом администрации Байдена <…>. От этого подхода отказались: Трамп с начала своего срока не ввел никаких новых ограничений против России", — говорится в публикации.В материале указали, что без введения новых экономических мер предыдущие рестрикции против России постепенно теряют свою силу.Газета 14 сентября писала, что требование Трампа к странам НАТО отказаться от импорта российской нефти может быть попыткой отложить принятие новых антироссийских санкций.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250919/zelenskiy-2042994997.html

https://ria.ru/20250919/hill-2042957599.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, москва, джо байден, дональд трамп, нато